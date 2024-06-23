30-річний нардеп Роман Лозинський одружився онлайн в Дії. ОНОВЛЕНО

30-річний депутат від партії "Голос" Роман Лозинський одружився. Його обраницею стала викладачка журналістики Українського Католицького університету, експертка зі стратегічних комунікацій Світлана Кісільова.

Пара стала першою в Україні, хто побрався онлайн в сервісі Дія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Причому спочатку закохані повінчалася у Львові, а саме весілля відгуляла на Тернопільщині. Світлинами з весілля, яке відбулося 22-го червня, поділилися гості в соцмережах, зокрема ексочільниця МОН України Ганна Новосад.

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Пара відгуляла красиве весілля

Про весілля нардепа стало відомо завдяки гостям свята. Самі молодята поки нічого не постили

Обручки молодятам підносила їхня улюблениця на ім'я Брі.

Ганна Новосад та наречена - хороші подруги

Про свої заручини Роман Лозинський та Світлана Кісільова повідомили в мережі 1 січня 2023 року.

Вочевидь, пара заручилася у Карпатах

Як відомо, у 2021-му році Лозинський підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ у 73 морському центрі ССО. На початку великої війни депутат добровільно мобілізувався і воював на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, нещодавно нардепка та засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич оголосила, що вийшла заміж.

Також про своє весілля повідомляла й народна депутатка Марія Мезенцева.