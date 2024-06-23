30-річний нардеп Роман Лозинський одружився онлайн в Дії. ОНОВЛЕНО

Юлія Леськова 23 червня, 10:02

30-річний депутат від партії "Голос" Роман Лозинський одружився. Його обраницею стала викладачка журналістики Українського Католицького університету, експертка зі стратегічних комунікацій Світлана Кісільова.

Пара стала першою в Україні, хто побрався онлайн в сервісі Дія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Причому спочатку закохані повінчалася у Львові, а саме весілля відгуляла на Тернопільщині. Світлинами з весілля, яке відбулося 22-го червня, поділилися гості в соцмережах, зокрема ексочільниця МОН України Ганна Новосад.


Роман Лозинський одружився

Пара відгуляла красиве весілля

Нардеп Лозинський одружився на Львівщині

Про весілля нардепа стало відомо завдяки гостям свята. Самі молодята поки нічого не постили

Роман Лозинський одружився зі своєю коханою

Обручки молодятам підносила їхня улюблениця на ім'я Брі.

Наречена Романа Лозинського з Ганною Новосад

Ганна Новосад та наречена - хороші подруги

Про свої заручини Роман Лозинський та Світлана Кісільова повідомили в мережі 1 січня 2023 року.

Роман Лозинський заручився ще минулого року

Вочевидь, пара заручилася у Карпатах

Як відомо, у 2021-му році Лозинський підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ у 73 морському центрі ССО. На початку великої війни депутат добровільно мобілізувався і воював на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, нещодавно нардепка та засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич оголосила, що вийшла заміж.

Також про своє весілля повідомляла й народна депутатка Марія Мезенцева.

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