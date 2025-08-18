"Приклад доброти і жіночої краси": Валевська показала свою маму, креативно привітавши її з ювілеєм

Співачка Наталія Валевська в день народження своєї мами Ірини адресувала їй теплі слова, привітавши "живою" листівкою в Instagram.

"З днем народження, люба Матусе. Мамо, дякую тобі за життя та за любов. Бажаю міцного здоров’я та багато-багато щасливих моментів. Нехай Господь оберігає тебе і дарує довгі роки в любові та гармонії", - побажала 44-річна Наталія.

Наталія "оживила" матусине фото, додавши подарунки, кульки і торт

"Ти - приклад, доброти й жіночої краси. Я безмежно вдячна долі, що саме ти - моя мама. Я тебе люблю! З Ювілеєм!", - додала вона.

Нагадаємо, на початку року артистка вперше показалася в мережі зі своїм коханим. А в нещодавньому відвертому інтерв'ю Валевська розповіла про те, як її колишній чоловік шляхом аб'юзу схилив її до того, щоби вона позбулася їхньої ненародженої дитини.

Як відомо, співачка Ірина Федишин за взірець у плані догляду за собою має свою маму Лесю. Ефектну білявку вона нерідко показує в своєму Instagram.