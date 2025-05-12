Юна зіронька: Валевська поділилася своїм рідкісним фото з 1990-х
Співачка Наталія Валевська у Insta-сторіс поділилася архівною світлиною, на якій їй близько 16 років.
Ошатно вбрану юну зіроньку зазнімкували під час виступу на сцені.
"1997 рік, школа №25, місто Хмельницький. Співаю "Червона рута" В. Івасюка", - підписала фото 43-річна Наталія.
Нагадаємо, кілька років тому Валевська відверто розповіла про страшну помилку, якої припустилася в 2003-му році: перервану вагітність. Співачка сподівається, що їй все-таки вдасться здійснити мрію про материнство.
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