Юна зіронька: Валевська поділилася своїм рідкісним фото з 1990-х

Марія Ткаченко - 12 травня, 14:30
Наталія Валевська
Фото з Instagram Валевської

Співачка Наталія Валевська у Insta-сторіс поділилася архівною світлиною, на якій їй близько 16 років.

Ошатно вбрану юну зіроньку зазнімкували під час виступу на сцені.

"1997 рік, школа №25, місто Хмельницький. Співаю "Червона рута" В. Івасюка", - підписала фото 43-річна Наталія.


Наталія Валевська в юності

Школярочка Наталія співає "Червону руту" на сцені

Нагадаємо, кілька років тому Валевська відверто розповіла про страшну помилку, якої припустилася в 2003-му році: перервану вагітність. Співачка сподівається, що їй все-таки вдасться здійснити мрію про материнство. 

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валевська
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