"Ми зберегли нашу сім'ю": Наталка Карпа в 9-ту річницю шлюбу поділилася романтичними фото і спростувала розлучення

Співачка Наталка Карпа та її чоловік-військовий Євген Тєрєхов ("Титановий Джексон") 18-го вересня відзначити дев'яту річницю свого шлюбу, ромашкове або фаянсове весілля.

44-річна артистка поділилася архівними фото з коханим в Instagram, а заразом спростувала чутки про те, що вони з Євгеном більше не разом.

Наталка запостила добірку архівних світлин із коханим

"Не все є так, як ми цього хочемо… але ми завжди отримуємо результат нашої праці над кращою версією себе, над стосунками, над тим, що справді святе та дороге для тебе! 9 років нашій родині. І маючи немаленький досвід за спиною, скажу одне - важливо дивитись разом в одному напрямку!!!", - запевнила Наталка.

Чоловік артистки боронить Україну на фронті

"І хоча деякі пабліки пишуть, що ми розлучились і лише підтримуємо зв'язки, бо в нас є донечка... я просто додам, що в нас були непрості часи як у подружжя (але в кого їх не буває), і, до речі, дякую всім, хто в непрості часи підтримував і вірив у краще!", - написала зірка.

Пара одружена вже 9 років

"Ми зберегли НАШУ сім'ю, бо це фортеця, фундамент будь-якого суспільства, і знаю, що попереду буде ой як важко, але я дуже дорожу тим, що маю!", - зізналася Карпа.

Наталка пригадала, яким було їхнє з Євгеном весілля

Доньці подружжя, Златі (або Голді) в грудні буде вже 6 років

Шлюб Карпи і Тєрєхова витримав випробування кризою

Як відомо, негаразди в стосунках Наталки та Євгена почалися ще перед початком повномасштабного вторгнення. Як розповідала співачка, в якийсь момент чоловік чесно зізнався, що охолов до неї, і це розбило їй серце. Втім, перебуваючи на фронті, Тєрєхов збагнув, що в його житті має справжню цінність, і попросив дружину повернутися і повернути його.

Нагадаємо, в червні Євген приїхав із фронту в відпустку, і Наталка показувала його зворушливу зустріч із 5-річною донечкою Златою.