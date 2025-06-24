Наталка Карпа показала зустріч 5-річної доні з татом-захисником, що приїхав з фронту. Зворушливе відео
Співачка Наталка Карпа у Instagram поділилася щемким відео зустрічі її 5-річної доньки Злати з батьком. Чоловік артистки, Євген Тєрєхов приїхав із фронту в відпустку.
Наталка зафільмувала, як Злата мчить до тата, а той опускається на коліна та міцно обіймає дівчинку.
"Така довгоочікувана зустріч…", - написала Наталка.
"У часи, коли так багато болю, хочеться не втрачати віри та надії! Вони не бачилися пів року - Златка підросла за той час майже на 5 см, зявилось багато нових слів у лексиконі, і стала точно доросліша! Вона дуже-дуже-дуже чекала цієї зустрічі!", - зазнасила співачка.
Нагадаємо, Карпа і "Титановий Джексон" два роки тому мало не розлучилися, але небезпека, з якою стикнувся чоловік на війні, змусила його передивитися власне життя і цінність стосунків із дружиною.
Як відомо, Злата - друга дитина для Євгена і поки єдина для Наталки. Співачка якось зізнавалася, що хоче мати велику родину і жалкує, що "стартувала" в материнство лише в 38.
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