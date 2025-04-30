Наталка Карпа у декольтованій сукні та ковбойках ефектно розляглася у ванні для грайливих фото

Співачка Наталка Карпа, яка нещодавно показувала милий ролик зі своєю 5-річною дочкою, потішила підписників новими грайливими фото.

У своєму Instagram артистка з'явилась у ванні з келихом напою в руках. Для фотосесії Наталка вдягнула ошатний образ, який складався з декольтованої чорної сукні з фатиновим низом і високих ковбойок.

У 43-річної знаменитості також були масивні сережки й широкий ремінець. У блискучому луці вона ефектно позувала та багато посміхалася.

Співачка засвітила бюст на фото у ванній Фото Instagram

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Ноги Наталки прикривала тільки прозора тканина

"Очей не відірвати від цієї краси", — написав один з коментаторів

Як відомо, Карпа має доньку Злату від свого чоловіка, захисника України "Титанового Джексона" Євгена Тєрєхова, якого ніжно вітала в день його народження. А не так давно співачка розповідала про виховання дитини.

Якось подружжя влаштовувало теплу сімейну зйомку й показувало щемливе відео тата з донечкою.

Щодо Наталки, то вона пояснювала, як ставиться до себе та своєї зовнішності й ділилася власними модними експериментами.