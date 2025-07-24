"Я молодець": Наталка Карпа розказала, чим відрізняється її схуднення після 40, та поділилася мотивуючим фото

Співачка Наталка Карпа, яка вже декілька місяців займається кенгу джампінгом та слідкує за харчуванням, поділилася споїми спостереженнями щодо того, як відбувається її схуднення.

Зі слів зірки, зараз, у 43 роки їй значно складніше позбуватися зайвих кіло, ніж це було колись. Але Наталка все одно задоволена прогресом та не сумнівається в тім, що вона - молодець.

"І ще момент, завжди худла разом з сісями. Тепер вони залишаються на місці, ура! Навіть часом здається, що ще ростуть", - пожартувала Карпа.

"Так, ще розповім про маленькі спостереження та досягнення. Бо в сорок рочків - це точно досягнення. Колись, коли готувалася до зйомок кліпу, два-три дні не поїла - впало мінус п'ять кіло і в кадрі була супер сексі, а тепер вже п'ять місяців пригаю як справжнє кенгуру і ледь два-три кілограми сплило! Але об'єми почали сходити", - похвалилася вона.

Наталка наголосила, що дуже важливо вміти себе похвалити. Так, зокрема, себе вона хвалить за дисциплінованість: прогулявши тренування через процедуру для волосся, артистка наступного ж дня надолужила.

"Я молодець! Хваліть себе, повірте, це також потрібно!", - підсумувала вона.

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