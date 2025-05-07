Наталка Карпа в спортлуці з корсетом показала, як готує фігуру до літнього сезону

Наталка Карпа попозувала у спортзалі

Співачка Наталка Карпа показала, за допомогою якого виду фізичної активності приводить своє тіло в бажану форму.

43-річна зірка обрала кенгу джампінг - високоінтенсивний вид тренувань, що проводяться в спеціальному взутті з амортизаторами.

Наталка заселфилася у спортивному прикиді для свого Instagram.

"Не простий той процес підготовки до літнього сезону! Але помітила, що під певну музику якось легше ті калорії йдуть", - поділилася артистка.

Нагадаємо, Карпа виховує єдину доньку від свого чоловіка-військовослужбовця Євгена Тєрєхова, 5-річну Злату. Як відомо, подружжя мало не розлучилося, бо чоловік у якийсь момент "охолов" до дружини.