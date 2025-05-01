"Я борюсь - щодня, мовчки": Камалія показалася в обтислому спортлуці й пояснила, чому їй важко худнути

Співачка Камалія, яка дотримується надзвичайно жорсткої дієти, зізналася, що цього їй недосить для того, щоби не те що худнути, а і просто залишатися в одній вазі. Через проблеми зі здоров'ям це стало щоденною боротьбою, яку веде 47-річна артистка.

Про це Камалія розказала в Instagram, відповідаючи на докори хейтерів. Вона запостила відео, зняте в спортзалі: зірка займається на біговій доріжці та орбітреку. Потрапляє в кадр і її ексчоловік Мохаммад Захур.

Камалія заселфилася в яскравому спортивному луці та показала фрагменти свого тренування

"Тим, хто не втомлюється мене хейтити - моя щира відповідь.Ви навіть не уявляєте, скільки сил мені коштувало залишитися собою. Після аутоімунного тиреоїдиту, нескінченних операцій, гормональної терапії, після важкого шляху боротьби з онкологією, променевою та хіміотерапією, після стресу від війни, розлучення, постійних перельотів і життєвих випробувань…", - написала вона.

Захур складає компанію колишній дружині

"Я стала мамою. Живою. Активною. Сильною! Я кожного дня долаю кілометри — буквально і метафорично. Ходжу пішки по 10 км, займаюсь спортом, плаваю, катаюсь на коні професійно. Вже третій місяць на інтервальному харчуванні. Двічі на тиждень - масажі", - поділилася вона.

Зі слів Камалії, навіть без урахування її основного графіку - зйомок, репетицій та виступів - усе це потребує від неї титанічної витримки.

Артистка старанно працює над своєю фізичною формою

"Повірте, мені не просто схуднути - мені навіть важко утримати ту саму вагу, коли організм постійно воює. Але я борюсь - щодня, мовчки. І я не жаліюсь. Але коли на мою адресу летить бруд - я не можу мовчати. Тому перш ніж осуджувати когось - надіньте його взуття. Пройдіть хоча б частину його шляху. А потім, можливо, замість хейту з'явиться повага. І трохи більше добра. Бажаю вам усім здоров'я, щастя, любові та світла в душі. Бо тільки з добром у серці буде мир - у країні і в кожному з нас", - підсумувала вона.

Нагадаємо, торік Камалія вперше розповіла про те, що подолала рак грудей.

Як відомо, доньки співачки, Арабелла та Мірабелла, яким уже по 11 років, з'явилися на світ завдяки заплідненню в пробірці. Перед тим у Камалії було декілька невдалих вагітностей.