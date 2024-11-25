"Три хлопчики – це виклик": Решетнік поділився власними правилами виховання дітей

Григорій Решетнік - багатодітний тато Фото з Instagram Решетніка

Телеведучий Григорій Решетнік розповів, яких правил вони з дружиною Христиною дотримуються у вихованні своїх трьох синів - 11-річного Івана, 7-річного Дмитра і майже 4-річного Олександра.

Зокрема зірковий тато дав пораду з власного досвіду: як розрулювати конфлікти між дітьми.

Про це зайшла мова за лаштунками проекту "єПитання" на Новому каналі.

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"Три хлопчики – це виклик. Особливо, коли всі разом опиняються вдома. Ми стараємося, щоб у кожного був особистий простір, гуртки та тренування, але й спільний час ввечері, у вихідні чи на канікулах є", - поділився Григорій.

Решетніки виховують трьох хлопців: Івана, Дмитра та Олександра

Зі слів Решетніка, його сини абсолютно різні: хтось більш емоційний, хтось менш, хтось терплячий, а хтось не може всидіти і хвилини. Тому, звісно, у дітей бувають ревнощі чи вередування.

"Найголовніша порада для батьків – бути єдиним цілим. В жодному разі не конкурувати в очах дітей. Не може бути: "Тато не дозволяє, а мама дозволить". Чоловік і дружина мають бути єдиним цілим та дотримуватись однієї позиції. Звісно, може бути розподілення ролей на "доброго" та "злого" поліцейського. Але ці ролі потрібно постійно чергувати та обов'язково проговорювати це. Наприклад: якщо мама сказала, що можна пограти на приставці після читання і домашнього завдання, то й тато має це підтримувати", - зазначив Григорій.

"Це важливо! В іншому випадку є ризик конфлікту в парі. І не забувайте, що діти вміють гарно маніпулювати. Вони також дуже відчувають слабкість. Пам'ятайте про внутрішній стержень та батьківське стратегічне бачення виховання", - наголосив телеведучий.

Звісно, хлопці інколи сваряться між собою, як і будь-які діти. Але головне, що завжди повторюють синам Григорій та Христина: вони - найрідніші одне одному люди.

Христина та Григорій по черзі виступають у ролі "доброго" і "злого поліцейського" для нащадків

"Важливо прищепити не лише любов, а й повагу одне до одного. Якщо все ж сталася сварка, то, насамперед, ми привчаємо, що хлопці мають самі вирішувати свої конфлікти та суперечки. Помітили, що з роками це стає дедалі важливіше. Дайте дітям можливість відчути відповідальність за свої рішення та дії. Якщо бачите, що сварка переходить усі межі, то включайтесь. Але не намагайтеся вирішити геть усе замість дітей. Нехай вони дадуть волю емоціям, відчують свій характер, адже мають прожити певний досвід, десь "набити шишки"", - розповів Решетнік.

"Не прагніть ідеальності. Так не буває. Але важлива порада з власного досвіду: зробити висновки. Після конфлікту ми намагаємося розібратися, хто насправді винний, хто все почав, чому так сталось. Обов'язково вислуховуємо всіх, проговорюємо важливі моменти, аби таких сварок більше не траплялось, та завершуємо тему спокійно", - підсумував він.

Нагадаємо, дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, Інна нещодавно розповідала, чи є в їхній сім'ї, де ростуть дві дівчинки і два хлопчики, ревнощі. А акторка Анна Саліванчук, мама двох синів, свого часу пояснювала, в чому полягає небезпека виховання дітей слухняними.



