"Не лише догляд за фізичною оболонкою": Луценко порадила, як навчитися любити себе

Фітнес-блогерка Аніта Луценко у своєму Instagram підіймає теми не лише фізичного здоров'я, а й ментального, важливою частиною якого є стосунки з собою. Як це - любити себе? Що це означає і як цього навчитися?

На думку Аніти, важливо відокремити себе від думки оточуючих і дбати не лише про свою фізичну оболонку. Про це вона поміркувала в новому пості.

"Вираз "любов до себе" став дуже популярним і, наче, відгукується у людей, але водночас породжує нерозуміння. Що це означає і як це відчути? Це питання може викликати ще більшу тривожність. Можливо, тому, що любов до себе — це не лише про те, щоб намазувати кремом руки й п’ятки, їсти здорову їжу чи дивитися в дзеркало й повторювати: "Я люблю себе". Для мене це більше про "піклуватися про себе", - зазначила Аніта.

Аніта Луценко поміркувала про те, що насправді означає "любити себе" Фото з Instagram

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Луценко радить зробити крок назад і ніби подивитися на себе збоку, щоб зрозуміти, які думки заповнюють твою голову й душу та спробувати переналаштуватися на більш позитивне мислення.

"Навчитися хвалити себе за дрібниці. Це про усвідомлення власних дій, проаналізувати звичні схеми поведінки, усвідомити свої реакції і звідки воно взялося вперше. Це про відокремлення себе від оцінки інших (немає самооцінки - є те, що колись хтось нам щось сказав і це закарбувалося) про розуміння того, що образ ідеальної себе й те, якою ти є насправді, — це різні речі.

І про прийняття себе без постійного прагнення бути ідеальною для когось у своїй голові. Фільтрувати інформацію, що поступає в тебе: дивитися красиві фільми, читати, створювати красу в дрібницях навколо", - зауважила Луценко.

Фізична оболонка - не найважливіша складова у прийнятті себе, вважає Луценко з ідеальними ногами

"Це також про те, щоб побачити свої темні сторони (вони є у всіх), зізнатися собі в них і змиритися. Любов до себе — це інтелектуальна робота над собою, а не лише догляд за своєю фізичною оболонкою. А вже потім зникне й заїдання стресу, спричинене внутрішніми протиріччями й відчуттям, що ти недостатньо…", - наголосила тренерка.

Нагадаємо, раніше 40-річна Луценко розповідала, що так комфортна їжа і як знайти баланс у її споживанні. А ще блогерка радила, як від'їб*тися від себе.