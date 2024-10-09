"Дуже моє": Добринін похвалився зміною образу на осінь. Відео

Марія Ткаченко 9 жовтня, 15:30
Нікіта Добринін

Шоумен та блогер, екс-"Холостяк" Нікіта Добринін у Instagram продемонстрував свою оновлену зачіску - набагато коротшу, ніж він носив останнім часом.

36-річний ексчоловік Даші Квіткової навіть опублікував відео свого перетворення.

"Деякі зміни на осінь. Дуже моє", - зізнався він.

Холостяк Нікіта Добринін

Добринін показав результат свого походу до перукарні

Колишній чоловік Даші Квіткової

Хтось до холодів, навпаки, відрощує волосся довшим, але не Нікіта

У своїх сторіс Нікіта поцікавився в підписників, який варіант їм більше до вподоби.

Нагадаємо, Добринін, у якого є 3-річний син Лев від Квіткової, на початку року зізнався, що його серце деким зайняте, але офіційно свою пасію широкому загалу так і не представив.

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