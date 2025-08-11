Шерзінгер у білосніжному бікіні та з келишком у руках ефектно побалансувала на брилі. Відео

Американська співачка та актриса Ніколь Шерзінгер наочно продемонструвала, що тримати баланс - для неї не лише вміння, а і життєве кредо.

Вбрана у білосніжне бікіні, босоніжки на шпильках і темні окуляри, 47-річна зірка виконала "вірусний" трюк із кліпу співачки Нікі Мінаж. Відбувалося це на тлі мальовничого морського краєвиду.

Ніколь показала, як тримає баланс

Тримаючись навприсядки на одній нозі, Ніколь невимушено хильнула з келишка, який тримала в руці.

Хтось на відпочинку воліє просто релаксувати на на пляжі, але не Шерзінгер

"Рівновага - це спосіб мислення", - написала Шерзінгер у Instagram.

Нагадаємо, нещодавно до цього флешмобу - але без келиха - долучилася гімнастка Ганна Різатдінова.

Як відомо, Ніколь Шерзінгер періодично показує підписникам, завдяки яким тренуванням має таке тіло.