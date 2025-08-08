Різатдінова на одній нозі та з гімнастичною стрічкою вразила виконанням челенджу Нікі Мінаж

Гімнастка Ганна Різатдінова не утрималася від Nicki Minaj Challenge (TikTok-флешмоб, у якому користувачі відтворюють ефектну позу співачки Нікі Мінаж з кліпу High School - ред.).

У своєму Instagram вона запостила відео, де посиділа на одній нозі і виконала гімнастичні трюки.

"Ніколи не пізно увірватися в тренд", - підписала відео Ганна.

А у правій руці спортсменка позаймалася з гантелями

До речі, часто тренд відтворюють на підборах

Коли звикла брати на себе кілька справ відразу

Важко уявити, скільки сили у тілі Різатдінової

Щоби легко утримуватись у такій позі, необхідно, як мінімум, мати міцні стегна і ноги. Раніше Ганна показувала, які вправи робить на нижню частину тіла.

А ще гімнастка постила відео, де показувала тренування для укріплення м’язів кору.