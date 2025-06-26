Розлучення Ляшка з дружиною не відбулося: відома причина

Марія Ткаченко - 26 червня, 12:58
Олег Ляшко та Росіта Сайранен
Фото з Facebook Ляшка

Печерський районний суд Києва залишив без розгляду заяву дружини екснардепа, лідера "Радикальної партії" та нині військового Олега Ляшка, Росіти Сайранен про розірвання їхнього шлюбу.

Відповідне рішення набуло чинності в березні, а 23-го червня його оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Про це повідомив "Бульвар Гордона".

Як пояснюється в тексті рішення, до початку судового засідання представниця позивачки звернулася до суду із клопотанням про залишення позову без розгляду. Суд клопотання задовольнив.


Олег Ляшко і його дружина

Хтось передумав?

Як відомо, "Ростік", як ніжно називав колись свою половинку Олег, подала на розлучення восени 2024-го року. В (екс)подружжя є двоє дітей: 22-річна Владислава та 5-річний Олександр.

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