Розлучення Ляшка з дружиною не відбулося: відома причина

Печерський районний суд Києва залишив без розгляду заяву дружини екснардепа, лідера "Радикальної партії" та нині військового Олега Ляшка, Росіти Сайранен про розірвання їхнього шлюбу.

Відповідне рішення набуло чинності в березні, а 23-го червня його оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Про це повідомив "Бульвар Гордона".

Як пояснюється в тексті рішення, до початку судового засідання представниця позивачки звернулася до суду із клопотанням про залишення позову без розгляду. Суд клопотання задовольнив.

Хтось передумав?

Як відомо, "Ростік", як ніжно називав колись свою половинку Олег, подала на розлучення восени 2024-го року. В (екс)подружжя є двоє дітей: 22-річна Владислава та 5-річний Олександр.



