Сенцов у день 49-ліття показався з сином на руках і зацілував дружину в сонячних Карпатах. Фото

Олегу Сенцову виповнилося 49 років Фото Дмитра Ларіна

Режисер Олег Сенцов 13-го липня відзначив своє 49-річчя. Коханого у Indtsgram привітала дружина, юристка та очільниця Amnesty International Ukraine Вероніка Вельч.

Вона запостила дві світлини з сімейного відпочинку в Карпатах. До речі, Олег постав перед камерою в футболці з мерчу до 23-річчя "Української правди".

На руках у режисера - їхній із Веронікою спільний 2-річний син Дем'ян. На фото також присутній Лев, син жінки від попереднього шлюбу.

Вероніка привітала коханого з днем народження атмосферними кадрами Фото з Instagram Вельч

"Будь здоровим і щасливим! Роби ті діяння, які сродні душі! З твоїм Днем!". - написала Вельч.

"Українські Карпати - місце сили", - додала вона.

Родина відпочиває в "місці сили"

Нагадаємо, в лютому Вероніка синами завітала на прем’єрний показ документального фільму Олега Сенцова "Реал". Як відомо, на початку липня пара відсвяткувала третю річницю свого шлюбу.