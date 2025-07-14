Сенцов у день 49-ліття показався з сином на руках і зацілував дружину в сонячних Карпатах. Фото
Режисер Олег Сенцов 13-го липня відзначив своє 49-річчя. Коханого у Indtsgram привітала дружина, юристка та очільниця Amnesty International Ukraine Вероніка Вельч.
Вона запостила дві світлини з сімейного відпочинку в Карпатах. До речі, Олег постав перед камерою в футболці з мерчу до 23-річчя "Української правди".
На руках у режисера - їхній із Веронікою спільний 2-річний син Дем'ян. На фото також присутній Лев, син жінки від попереднього шлюбу.
"Будь здоровим і щасливим! Роби ті діяння, які сродні душі! З твоїм Днем!". - написала Вельч.
"Українські Карпати - місце сили", - додала вона.
Нагадаємо, в лютому Вероніка синами завітала на прем’єрний показ документального фільму Олега Сенцова "Реал". Як відомо, на початку липня пара відсвяткувала третю річницю свого шлюбу.
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