Винник після скандалу з продюсером подякував за любов і показав свої помідори

Марія Ткаченко 22 серпня, 10:00
Олег Винник
Фото з Facebook фанкбулу Винника, скріни з TikTok

Співак Олег Винник, котрий налаштований тріумфально увірватися назад до українського шоубізу, схоже, обрав тактику ігнорування критики і звинувачень у брехні та втечі за кордон під час повномасштабної війни.

Натомість 51-річний артист узявся підкорювати TikTok. Наразі він записав уже два відео, де показав прогулянку парком і вид зі свого - вочевидь, німецького - балкона. А ще Олег не забув подякувати захисникам та захисницям України.

"Дякую, мої любі, за вашу любов", - заявив співак, звертаючись до "своїх людей".

Співак Олег Винник

Олег завів TikTok, щоби спілкуватися зі своїми "вовчицями"

Винник похвалився городом, який облаштував на своєму балконі. Там у нього ростуть помідори, огірки, тайський базилік.

Олег Винник у TikTok

Поки всі дивувалися, де це зник Олег, він вирощував помідорки

"Як ви помітили, я стою в жилетці. В нас вітряно, прохолодно і зараз стає вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам і нашим захисницям. Вперед до перемоги!", - сказав Олег.

Олег Винник зняв відео

У кадр потрапив і котик

Виконавець нагадав, що 23-го серпня, в День прапора збирається випустити нову пісню.

@olegg.vynnyk.original Ковток свіжого повітря. Голуб - актор на гонорарі 😎 #моїлюди_OV ♬ Originalton - Olegg Vynnyk

У коментарях Винника обзивають "щуром", цікавляться, чи став він на військовий облік, припускають, що в артиста за кордоном просто закінчилися гроші, та обіцяють неодмінно завітати на його концерт із помідорами та яйцями. Водночас деякі підписники радіють поверненню "красунчика" і зізнаються йому в любові.

Як відомо, зі слів Олега, виїхав із України він легально, позаяк є резидентом Німеччини. Артист заявляв, що "його фронт" - це фінансова допомога армії, але він дуже жалкує, що не на передовій.

Нагадаємо, іншу версію виїзду Винника днями розказав його колишній продюсер.

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