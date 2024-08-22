Винник після скандалу з продюсером подякував за любов і показав свої помідори

Співак Олег Винник, котрий налаштований тріумфально увірватися назад до українського шоубізу, схоже, обрав тактику ігнорування критики і звинувачень у брехні та втечі за кордон під час повномасштабної війни.

Натомість 51-річний артист узявся підкорювати TikTok. Наразі він записав уже два відео, де показав прогулянку парком і вид зі свого - вочевидь, німецького - балкона. А ще Олег не забув подякувати захисникам та захисницям України.

"Дякую, мої любі, за вашу любов", - заявив співак, звертаючись до "своїх людей".

Олег завів TikTok, щоби спілкуватися зі своїми "вовчицями"

Винник похвалився городом, який облаштував на своєму балконі. Там у нього ростуть помідори, огірки, тайський базилік.

Поки всі дивувалися, де це зник Олег, він вирощував помідорки

"Як ви помітили, я стою в жилетці. В нас вітряно, прохолодно і зараз стає вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам і нашим захисницям. Вперед до перемоги!", - сказав Олег.

У кадр потрапив і котик

Виконавець нагадав, що 23-го серпня, в День прапора збирається випустити нову пісню.

У коментарях Винника обзивають "щуром", цікавляться, чи став він на військовий облік, припускають, що в артиста за кордоном просто закінчилися гроші, та обіцяють неодмінно завітати на його концерт із помідорами та яйцями. Водночас деякі підписники радіють поверненню "красунчика" і зізнаються йому в любові.

Як відомо, зі слів Олега, виїхав із України він легально, позаяк є резидентом Німеччини. Артист заявляв, що "його фронт" - це фінансова допомога армії, але він дуже жалкує, що не на передовій.

Нагадаємо, іншу версію виїзду Винника днями розказав його колишній продюсер.



