"Я не заробляв на війні": Винник відповів на закиди про втечу за кордон

Співак Олег Винник відповів на звинувачення свого колишнього продюсера у втечі за кордон в багажнику його машини.

Як повідомила пресслужба "1+1", у програмі "Говорить вся країна" 51-річна зірка також відповів, чому довгий час не зʼявлявся в соцмережах.

"Я нікуди не тікав, щоб кудись повертатись, це не в моєму стилі. І я в кінці кінців роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти і платили кошти. І слава тобі Господи, що я їх не витратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі", - зазначив Винник.

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"Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться", - заспокоїв своїх фанатів і фанаток співак Винник у денімі

На питання ведучого, чи вважає співак, що його місце на українській сцені вже зайняте іншими молодими та перспективними артистами, Олег відповів, що в нього немає часу на ці роздуми.

"Мені байдуже, хто і що говорить та видумує. Не потрібно займати чиюсь нішу. Будьте собою, знайдіть своє лице. І не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. В кінці кінців, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Дай Бог їм всього, що вони бажають. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога, і коли ми будемо жити в мирі", - відповів артист.

Нагадаємо, кілька тижнів тому колишній продюсер співака Олега Винника, Олександр Горбенко розкрив деталі виїзду зірки за кордон. Цікаво, що в одному з інтерв'ю за минулий рік Винник розповідав про хворобу, якою хворіє, зазначивши, що у Німеччині на неї страждають страждають 2% з 86 млн людей. Однак Горбенко спростував і цю інформацію.