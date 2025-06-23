"Це дуже ранить": 41-річна Філонова про страх не змогти стати мамою і чому не заморозила яйцеклітину

Блогерка Олена Філонова зізналася, що мріє створити родину та відчути щастя материнства. Думки про те, що цього може не статися, 41-річну жінку страшать.

Про це, про своє ставлення до віку, заробітки та витрати Олена поговорила в інтерв'ю "Слава +".

Зі слів Філонової, заробляє вона зараз на рекламі, а ще завдяки платним консультаціям про схуднення. Блогерка запевнила, що секрет її скинутих 20 кіло - це не лише ін'єкції.

"Там історія не в одному моменті, про який всі постійно говорять, є ще певна робота і праця над харчуванням, над певною дисципліною", - заявила вона.

Олена за гроші розказує людям, як вона схудла, та ділиться контактами спеціалістів

Розкривати суму своїх заробітків та витрат Олена не захотіла. Лише сказала, що комуналка не в зимовий період обходиться їй у 3,5-5 тисяч гривень, а припущення, що на місяць їй потрібно близько 120 тисяч, відкинула, наголосивши, що дуже скромно живе, зокрема мало їсть.

"Ти знаєш, що я купую? Селеру, моркву і куряче філе", - перелічила вона.

Як зазначила Олена, цифра її віку певний час викликала в неї страх, але так було тому, що навколо цього штучно нагнітається негатив.

"Мені раніше було дійсно якось страшніше, але страшно від того, що оце наганяється ця цифра, і тобі постійно про це нагадують. "Їй 41, їй 41..." Хтось пишається, хтось дивується. Я просто бачу себе в дзеркалі і розумію, що я гарно виглядає, дуже добре себе зберегла, ще й себе покращила. Зі мною працює неймовірна команда - крутий косметолог, крутий стиліст по волоссю, круті дівчата манікюрчик-педикюрчик, і я дійсно виглядаю краще", - похвалилася вона.

Філонова дуже задоволена тим, що бачить у дзеркалі

"Зараз я дуже хочу, щоби мені зустрілася моя людина. Я дуже хочу дитину, дуже хочу свою родину, дуже хочу відчути це відчуття бути мамою, що таке бути вагітною, що ти відчуваєш, як це відбувається. Страшно, але хочеться", - поділилася Філонова.

Олені завдяє болю, коли їй пророчать, що вона залишиться бездітною.

"Це лякає. Особливо коли деякі тобі кажуть: "В тебе цього не буде", це дуже ранить, це слабкий такий момент, за який можна тебе зачепити. Я намагаюся до цього ставитися спокійно і казати: "Олено, вони прості люди, вони не можуть цього знати. Не їм це вирішувати. Ти сама не знаєш, вони тим паче. Тому довірся просто долі". І я довіряюся кожного дня. Страшно. Іноді до сліз", - зізналася вона.

Свою половинку Олена поки не зустріла. На жаль, вона має досвід перебування в аб'юзивних стосунках, де чоловіки піднімали на неї руку

Як розказала блогерка, до повномасштабного вторгнення в неї була пропозиція по бартеру заморозити свою яйцеклітину. Але вона на це не зважилася.

"Я злякалась. Трошки я не готова була до цього. Але в якийсь момент я зрозуміла, що це абсолютно нормально, і, можливо, це треба було б зробити. Але я не зробила, не встигла", - констатувала вона.

Нагадаємо, співачка Наталія Валевська, якій 44, теж плекає надію стати мамою. Переконана в тому, що і їй це колись вдасться, і 52-річна співачка Руслана.



