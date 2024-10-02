"Не шкодувати себе": Олена Тополя про дієві процедури для обличчя, табу в догляді та найдешевший б'юті-засіб

38-річна співачка Олена Тополя, більше відома під уже старим псевдонімом Alyosha, запевняє, що робить абсолютно усе, щоб виглядати і почуватися добре.

Про секрети краси і догляду ТаблоID розпитав багатодітну маму, а вона поділилася цікавими думками і власними табу у косметології.

Своїм найбільшим відкриттям у б’юті-сфері за останні роки Олена називає певні процедури.

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""Вогонь і лід" для обличчя, є у Львові. І коли я у місті Лева, я завжди заїжджаю в салон Наталки Карпи. Саме там я дізналася про цю процедуру. Вона реально дієва. Друга процедура – це масажі у центрі естетичної медицини на Оболоні в Києві. Зі свого досвіду раджу, що це дуже класно", - запевнила артистка.

Олена каже, що її місячний бюджет на красу щоразу дуже різний і залежить від багатьох факторів, зокрема і сімейного бюджету Фото з Instagram

"Моє абсолютне табу в догляді за собою – це хімічні речовини. Якщо цікавлюся якимись косметичними процедурами — я завжди вивчаю склад, які активні речовини в тому чи іншому засобі, та як вони можуть вплинути на шкіру, м’язи і так далі. Тому раджу дуже ретельно вивчати молекулярну біологію з цього приводу", - зауважила Тополя.

Запитали в Олени і про найдешевший та найдорожчий засоби на її б’юті-поличці.

"Найдешевший — це просто чиста прохолодна вода із звичайним милом, яким я можу умиватися. Роблю це кожен ранок. І, в принципі, завжди використовую можливість умитися просто водичкою або просто протерти нею обличчя. Найдорожчий... Я навіть не знаю. Найдорожчий — це коли нема води (сміється)", - розповіла зірка.

Вмиватися простою водою - лайфхак Олени Фото пресслужби

Що ж до процедура краси, про які шкодує, то одна в досвіді Олени все-таки була.

"Колись давно я зробила уколи в чоло від зморшок. Цю процедуру я ледве витерпіла взагалі. Після неї в мене обличчя стало просто… Я собі дуже не подобалась. Я за те, щоб м'язи працювали і міміка була така, яка вона є від природи. Може, мені попалась не дуже гарна майстриня, не дуже професійна, може, молода. Але це мені дало досвід", - зізналася вона.

Щодо пластичної хірургії з метою омолодження Олена поки не впевнена.

"Не знаю, можливо, через років 10. Але зараз кожен день технології розвиваються, розвивається косметологічна індустрія. Є дуже багато засобів, які можна для себе підібрати. Не все підходить всім. Знайдіть свій засіб догляду. У мене є такі продукти, косметика, креми, маски. Так, можливо, не регулярно користуюся, але я стараюсь, бо мені вже не 18 і треба доглядати за собою більш ретельно", - наголошує співачка.

Найважливішими правилами свого догляду Тополя називає наступне:

"У першу чергу, психологічний стан. Навчитися приймати все, що тобі не подобається, подивившись на це з іншої сторони. Скажімо, приймати це інакше, але прийняти та забути. Щоб це не бентежило, щоб не тригерило. Не заважало: жити, радіти, творити і взагалі бачити прекрасне в цьому житті.

Друге – це займатися собою, дозволяти собі їсти те, що ти хочеш, одягати те, що ти хочеш.

Олена не дає собі поблажок, тому і виглядає завжди чудово

І третє – займатися своїм тілом, займатися своєю самодисципліною, своїми планами, своїм розпорядком дня, саморозвитком. І це все дуже сильно впливає на результат кожного вашого дня. Це три основні речі, які треба робити, не забуваючи дозволяти собі бути собою".

На запитання про основні принципи харчування Олена відповіла:

"Це моє самосприйняття. Якою я хочу себе бачити — такі для цього кроки я і роблю. Хочу бачити себе здоровою, сильною, у гарній формі, у гарних емоціях позитивних і так далі. Я роблю все для цього. Абсолютно все. І мені це подобається".

У першу чергу у вигляді чоловіків та жінок Олена звертаєте увагу на охайність, на руки, на пальці та на комірець.

"Звертаю увагу на запах. На будь-які аксесуари, будь-які символи, які людина на собі носить. Тим самим, на підсвідомості напевно, намагаюся зрозуміти характер людини", - зізналася Тополя.

"За час перебування в шоубізнесі я навчилася навіть за 15 хвилин приводити себе до ладу. Знайти будь-які найкращі варіанти для того, щоб виглядати якомога краще в тій ситуації, в якій я опинилася. Це досвід та кмітливість", - ділиться співачка.



Олена мала тимчасові комплекси через свою зовнішність лише після пологів, яких у її житті було троє.

"Я завжди в той період втрачала форму. Але при тому я знала, що мета прийти до форми буде досягнута. Але я наперед мала плани, як виправити ситуацію. Не відкладати ці плани, не давати собі поблажок, не шкодувати себе. Немає ніяких причин для не тримати себе в формі. І ще найважливіше, напевно, самодисципліна — це те, що має працювати завжди", - упевнена Тополя.

На запитання, що б вона порадила собі 18-річній стосовно догляду і сприйняття себе, співачка сказала:

"Весь життєвий досвід приводить нас вчасно до якихось розумінь та змін. Тому ніяких порад, ніяких виправлень. Я взагалі дуже вдячна за все, що я мала, маю. За все, що я не мала і не маю. У мене все шикарно".

Олена задоволена собою і своїм життєвим досвідом

І наостанок виконавиця дала пораду краси українським жінка.

"Бути собою. Тому що в нашій крові, в українській нації, особливо в жінках, там настільки багато волі і свободи. Настільки багато енергії, експресії, сили, цілеспрямованості, що тут поради не потрібні. Просто будьте собою, бо ви прекрасні.

Справжній українець, який має, як то кажуть, Бога в серці і любов до своєї Батьківщини, їм не потрібні поради. Бажаю нам усім перемоги якнайшвидше. Велика подяка усім нашим сталевим людям, які боронять нас, щоб ми могли творити й далі. Нехай світ й далі дивується нашій єдності, силі, і нашому прагненню до вершин, до набуття перемоги у всьому. Най і буде так! Люблю вас!".