Контрастні луки та брошки: Зеленська зазнімкувалася з першою леді США на саміті в Нью-Йорку. Фото

Тетяна Сухачова 24 вересня, 11:45

23-го вересня під час візиту до США Олена Зеленська взяла участь у Саміті майбутнього в ООН. В його рамках у Нью-Йорку відбувся спеціальний захід, ініційований платформою Саміту перших леді та джентльменів, що кількома тижнями раніше провели у Києві.

Особливою гостей івенту стала перша леді США Джилл Байден, світлинами з якою Зеленська поділилася на офіційних сторінках у Facebook та Instagram.

Для заходу перша леді України обрала костюм нюдового кольору та сорочку в тон. Особливим доповненням до образу стала брошка, яку раніше вона демонструвала у лютому.

Олена Зеленська у Нью-Йорку

Перша леді України полюбляє нюдові костюми

фото з Facebook Олени Зеленської

Перша леді США натомість зупинилася на яскраво-рожевому костюмі із жакету й спідниці, які також доповнила брошкою.

Джилл Байден у Нью-Йорку

До речі, політикині США часто обирають рожевий

фото з Facebook Олени Зеленської
Байден і Зеленська

Джилл Байден та Олена Зеленська зазнімкувалися у Нью-Йорку

фото з Facebook Олени Зеленської

Нагадаємо, про стиль перших леді України TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

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