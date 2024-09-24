Контрастні луки та брошки: Зеленська зазнімкувалася з першою леді США на саміті в Нью-Йорку. Фото

23-го вересня під час візиту до США Олена Зеленська взяла участь у Саміті майбутнього в ООН. В його рамках у Нью-Йорку відбувся спеціальний захід, ініційований платформою Саміту перших леді та джентльменів, що кількома тижнями раніше провели у Києві.

Особливою гостей івенту стала перша леді США Джилл Байден, світлинами з якою Зеленська поділилася на офіційних сторінках у Facebook та Instagram.

Для заходу перша леді України обрала костюм нюдового кольору та сорочку в тон. Особливим доповненням до образу стала брошка, яку раніше вона демонструвала у лютому.

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Перша леді США натомість зупинилася на яскраво-рожевому костюмі із жакету й спідниці, які також доповнила брошкою.

До речі, політикині США часто обирають рожевий фото з Facebook Олени Зеленської

Джилл Байден та Олена Зеленська зазнімкувалися у Нью-Йорку фото з Facebook Олени Зеленської

Нагадаємо, про стиль перших леді України TabloID розповідав у попередньому матеріалі.