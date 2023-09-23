Олена Зеленська в Канаді вигуляла два образи від одного бренду. ФОТО
Перша леді України Олена Зеленська під час робочого візиту у Канаду разом з президентом Володимиром Зеленським з'явилася на публіці у двох костюмах від українського бренду Gasanova.
Перший образ дружина президента одягнула на зустріч з генерал-губернаторкою Канади. Вона обрала костюм пісочного кольору з приталеним піджаком та штанами оверсайз. Образ вона доповнила золотою брошкою у вигляді квітки та мінімалістичними сережками.
У парламент Канади Зеленська обрала інший лук. Монохромний костюм з нової колекції Ельвіри Гасанової. Аутфіт перша леді довершила кулончиком та сережками.
Нагадаємо, з літака у Канаді Олена Зеленська зійшла у красивій вишиванці з пишними рукавами від бренду Etnodim.
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