Зеленська з першими леді та джентльменами знялася для обкладинки глянцю. Фото

Тамара Кудрявченко 20 жовтня, 12:30

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці українського та світових видань сім’ї ELLE разом зі своїми колегами - дружинами та чоловіками очільників держав та урядів.

Компанію по фотозйомці дружині Зеленського склали почесні гості IV Саміту перших леді та джентльменів.

Олена Зеленська з першими леді та джентльменами в Elle

Вперше в історії ELLE на обкладинці з'явилося одразу 9 перших леді та джентльменів

Фото Elle

Фотосесія відбулася напередодні Саміту в музеї "Хлібня" в Софії Київській. У зйомці взяли участь перші леді Сюзанн Іннес Стубб (Фінляндія), Сір’є Каріс (Естонія), Тамара Вучич (Сербія), Россана Брісеньо (Беліз), Діана Наусєдєнє (Литва), Лукресія Пейнадо (Гватемала), а також чоловік прем’єр-міністерки Данії Бо Теннберг та перший джентльмен Словенії Алеш Мусар.


Цікаво, що усі перші леді та джентльмени позували в прикрасах від українського бренду Guzema Jewelry, який можна часто бачити на Зеленській.

Нагадаємо, у вересні Олена Зеленська була на Саміті майбутнього в ООН та зазнімкувалася з Джилл Байден. Обидві перші леді були в брошках.

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перша леді Олена Зеленська
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