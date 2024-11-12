Зеленська в сірому костюмі і з фруктом на грудях виступила на саміті в Києві
12-го листопада Олена Зеленська в Києві виступила на Європейському регіональному саміті шкільного харчування.
Для заходу 46-річна перша леді України обрала костюм сірого відтінку та доповнила образ яскравим акцентом на грудях.
Фотозвіт перша леді запостила на сторінці в Instagram.
"Сьогодні проходить Європейський регіональний саміт шкільного харчування, який Україна приймає вперше як учасниця міжнародної Коаліції шкільного харчування. З чого та як саме починалася наша реформа шкільного харчування, розповіла під час виступу", - йдеться у дописі Зеленської в Instagram.
Цього разу любителька брошок Олена Зеленська обрала золоту у формі яблука.
Нагадаємо, у колекції Зеленської вже є чимало брошок українських дизайнерів, наприклад, від Руслана Багінського та бренду Guzema.