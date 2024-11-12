Зеленська в сірому костюмі і з фруктом на грудях виступила на саміті в Києві

Марія Мельник 12 листопада, 17:20
Зеленська з колегами із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, головою МОЗ Віктором Ляшком, МОН – Оксеном Лісовим та іншими
фото з Instagram

12-го листопада Олена Зеленська в Києві виступила на Європейському регіональному саміті шкільного харчування.

Для заходу 46-річна перша леді України обрала костюм сірого відтінку та доповнила образ яскравим акцентом на грудях.

Фотозвіт перша леді запостила на сторінці в Instagram.


"Сьогодні проходить Європейський регіональний саміт шкільного харчування, який Україна приймає вперше як учасниця міжнародної Коаліції шкільного харчування. З чого та як саме починалася наша реформа шкільного харчування, розповіла під час виступу", - йдеться у дописі Зеленської в Instagram.

Цього разу любителька брошок Олена Зеленська обрала золоту у формі яблука.

У лютому в інтерв'ю TabloID модний експерт Роман Тимофєєв аналізував стиль Зеленьскої, зокрема брошки

У лютому в інтерв'ю TabloID модний експерт Роман Тимофєєв аналізував стиль Зеленьскої, зокрема брошки

Нагадаємо, у колекції Зеленської вже є чимало брошок українських дизайнерів, наприклад, від Руслана Багінського та бренду Guzema.

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