"Якщо подолати відразу не в силі": Фреймут пояснила, як за етикетом реагувати на російську мову
Телеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут, яка нещодавно ділилася, як елегантно їсти банан, розповіла, що робити, коли до вас звертаються російською.
Відео Фреймут поділилася у своєму Instagram.
"Коли до тебе звертаються російською? За етикетом - переходимо на мову співрозмовника. Але ж це мова вбивць", - наголосила Ольга.
Вона зазначила, що спершу потрібно дізнатися, звідки співрозмовник.
"Якщо не знає ні англійської, ні, на жаль, української і він не з країни-агресора, можна розмовляти російською. Що робити? Але нехай вчить українську", - сказала Фреймут.
Якщо ж у вас немає бажання переходити на мову ворога, то Ольга радить вдати, ніби ви не розумієте співрозмовника.
"Якщо подолати відразу таки не в силі, посміхніться і вдайте, що нічого не розумієте.Ніколи не робіть зауваження тим, хто перейшов на українську і говорить невпевнено. Хіба, якщо людина попросить її виправляти. Ми ж не сміємося з дітей, які роблять перші кроки", - зазначила вона.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Ольга Фреймут призупинила свою етикет-рубрику, однак відновила її у 2023.
До того ж, Фреймут навіть залучила до неї своїх молодших дітей: доньку Злату та сина Валерія.
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