"Якщо подолати відразу не в силі": Фреймут пояснила, як за етикетом реагувати на російську мову

Фото з Instgaram Ольги Фреймут

Телеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут, яка нещодавно ділилася, як елегантно їсти банан, розповіла, що робити, коли до вас звертаються російською.

Відео Фреймут поділилася у своєму Instagram.

"Коли до тебе звертаються російською? За етикетом - переходимо на мову співрозмовника. Але ж це мова вбивць", - наголосила Ольга.

Реклама:

Фреймут порадила, що робити у таких випадках

Вона зазначила, що спершу потрібно дізнатися, звідки співрозмовник.

"Якщо не знає ні англійської, ні, на жаль, української і він не з країни-агресора, можна розмовляти російською. Що робити? Але нехай вчить українську", - сказала Фреймут.

Фреймут якось влаштувала своїм дітям перевірку на знання етикету

Якщо ж у вас немає бажання переходити на мову ворога, то Ольга радить вдати, ніби ви не розумієте співрозмовника.

"Якщо подолати відразу таки не в силі, посміхніться і вдайте, що нічого не розумієте.Ніколи не робіть зауваження тим, хто перейшов на українську і говорить невпевнено. Хіба, якщо людина попросить її виправляти. Ми ж не сміємося з дітей, які роблять перші кроки", - зазначила вона.

Скріншот з Instagram Ольги Фреймут

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Ольга Фреймут призупинила свою етикет-рубрику, однак відновила її у 2023.

До того ж, Фреймут навіть залучила до неї своїх молодших дітей: доньку Злату та сина Валерія.