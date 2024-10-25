Анулювали візу і відрахували з університету: Полякова пояснила, який "прой*б" вийшов у її доньки в США
Співачка Оля Полякова, яка днями повідомила, що її старша донька, 19-річна Маша поки не змогла розпочати навчання в американському університеті через проблеми з візою, пояснила, що ж сталося.
Цю епічну історію зірка охарактеризувала як "прой*б" Маші. Як вточнила Оля, вона запитала в дівчини дозволу, перш ніж розказувати її в шоу "20:23".
Як нагадала Полякова, Маша вступила у Берклі ще півтора рокy тому. Але через операцію їй довелося відкласти поїздку до США.
"І ось, рік минув і Маруся мала їхати в Америку. Але вона вирішила, що в неї тут купа якихось справ. Вона довго відкривала візу, потім вона робила зуби, потім ще щось робила... Коротше, вона приїхала до Бостона і о 4-ій годині вона мені дзвонить: "Мамо, мене не пускають в країну". Я запитую, чого. Вона відповідає: "Я не знаю, мене тримають тут, не дають говорити", пише мені тихенько, з-під поли", - пригадала Оля.
Зі слів Полякової, вона підняла на ноги весь Бостон, але допомогти доньці чи бодай з'ясувати, що відбувається, не змогла.
"Пізніше вона мені дзвонить і каже: "Мама мене пустили до країни за тією туристичною візою, яку я загубила, але вона в мене туристична, а студентську мені анулювали... Ця історія повинна була бути смішною, але вона така крінжова, це п*здець", - зізналася артистка.
Наступного дня Полякова-молодша вирушила до університету, щоби розібратися в ситуації з візою. Там її запитали, де вона весь цей час була.
"Вона каже: "Дома". Їй кажуть: "Ви не приїхали вчасно і вашу візу анулювали, а вас відрахували з університету". Я кажу: "Машо, а як так вийшло?" Вона: "Мам, я не знаю, я написала їм листа, що я буду пізніше. Я попередила"", - розповіла Оля.
"А там така тема, що не пов'язані департаменти. Якщо тобі університет погоджує студентську візу, а ти не приїжджаєш до якогось числа, то вона автоматично анулюється. А вона ж думала, що вона зараз приїде, поплаче, поповзає на колінах, порве волосся, комусь дасть на лапу, все як у нас в Україні, розумієте? Вона ж думає, що все можна "порєшать", бо у нас в принципі все можна "порєшать", "мама подзвонить Поплавському...". Вона приїхала до правової держави, розвернулася і приїхала додому. Але все нормально. Через два місяці вона поїде на наступний курс. Вона поповзала, поплакала, все зробили, поновили", - закінчила розповідь зірка.
Нагадаємо, батьки подарували Маші квартиру та оплачують навчання. Вона сама ж уже декілька років заробляє рекламою в Instagram, хоча не обходиться без скандалів.
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