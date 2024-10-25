Анулювали візу і відрахували з університету: Полякова пояснила, який "прой*б" вийшов у її доньки в США

Маша - старша донька Олі Полякової та її чоловіка Вадима Буряковського Фото з Instagram Маші Полякової

Співачка Оля Полякова, яка днями повідомила, що її старша донька, 19-річна Маша поки не змогла розпочати навчання в американському університеті через проблеми з візою, пояснила, що ж сталося.

Цю епічну історію зірка охарактеризувала як "прой*б" Маші. Як вточнила Оля, вона запитала в дівчини дозволу, перш ніж розказувати її в шоу "20:23".

Як нагадала Полякова, Маша вступила у Берклі ще півтора рокy тому. Але через операцію їй довелося відкласти поїздку до США.

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"І ось, рік минув і Маруся мала їхати в Америку. Але вона вирішила, що в неї тут купа якихось справ. Вона довго відкривала візу, потім вона робила зуби, потім ще щось робила... Коротше, вона приїхала до Бостона і о 4-ій годині вона мені дзвонить: "Мамо, мене не пускають в країну". Я запитую, чого. Вона відповідає: "Я не знаю, мене тримають тут, не дають говорити", пише мені тихенько, з-під поли", - пригадала Оля.

Американські пригоди Маші додали зірковій мамі сивого волосся

Зі слів Полякової, вона підняла на ноги весь Бостон, але допомогти доньці чи бодай з'ясувати, що відбувається, не змогла.

"Пізніше вона мені дзвонить і каже: "Мама мене пустили до країни за тією туристичною візою, яку я загубила, але вона в мене туристична, а студентську мені анулювали... Ця історія повинна була бути смішною, але вона така крінжова, це п*здець", - зізналася артистка.

Наступного дня Полякова-молодша вирушила до університету, щоби розібратися в ситуації з візою. Там її запитали, де вона весь цей час була.

"Вона каже: "Дома". Їй кажуть: "Ви не приїхали вчасно і вашу візу анулювали, а вас відрахували з університету". Я кажу: "Машо, а як так вийшло?" Вона: "Мам, я не знаю, я написала їм листа, що я буду пізніше. Я попередила"", - розповіла Оля.

Поляковій молодшій анулювали студентську візу, бо вона вчасно не приїхала на навчання

"А там така тема, що не пов'язані департаменти. Якщо тобі університет погоджує студентську візу, а ти не приїжджаєш до якогось числа, то вона автоматично анулюється. А вона ж думала, що вона зараз приїде, поплаче, поповзає на колінах, порве волосся, комусь дасть на лапу, все як у нас в Україні, розумієте? Вона ж думає, що все можна "порєшать", бо у нас в принципі все можна "порєшать", "мама подзвонить Поплавському...". Вона приїхала до правової держави, розвернулася і приїхала додому. Але все нормально. Через два місяці вона поїде на наступний курс. Вона поповзала, поплакала, все зробили, поновили", - закінчила розповідь зірка.

Нагадаємо, батьки подарували Маші квартиру та оплачують навчання. Вона сама ж уже декілька років заробляє рекламою в Instagram, хоча не обходиться без скандалів.