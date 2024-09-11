Полякова оригінальним фото привітала свого "поплічника" з 20-річчям шлюбу

11-го вересня співачка Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський святкують круглу річницю, 20-ліття свого шлюбу.

"20 років! Не можу повірити ) мій поплічник", - написала зірка, проілюструвавши свої слова оригінальним знімком.

Оля та Вадим святкують порцелянове весілля

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"Ну що, 20 років! Мені здавалося, що це неможливо, але він зробив неможливе! Спочатку взяв мене на ручки, а потім навчив ходити і робити все самій. А потім не заважав - тільки підтримував та хвалив!", - поділилася співачка.

"Розумію, що це дещо батьківська позиція, але з жінкою, яка була в дитинстві, неможливо інакше! Але я виросла в цьому шлюбі, в любові та теплі, і стала дорослою, незалежною і самовпевненою! І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам, а один одному — рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама — доросла, безпечна, затишна!", - наголосила вона.

Нагадаємо, торік Оля розказувала, як у неї насправді справи з курінням.

Як відомо, Полякова не приховує, що познайомилася з Буряковським, коли він був із іншою жінкою та деякий час побула у статусі коханки. Оля та Вадим пережили не одну кризу стосунків, але зуміли впоратися без допомоги психологів. Пара виховує двох дочок: 19-річну Машу та 12-річну Алісу.