Полякова оригінальним фото привітала свого "поплічника" з 20-річчям шлюбу

Марія Ткаченко 11 вересня, 14:00
Оля Полякова
Скріни з Instagram Полякової

11-го вересня співачка Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський святкують круглу річницю, 20-ліття свого шлюбу.

"20 років! Не можу повірити ) мій поплічник", - написала зірка, проілюструвавши свої слова оригінальним знімком.

Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський

Оля та Вадим святкують порцелянове весілля


"Ну що, 20 років! Мені здавалося, що це неможливо, але він зробив неможливе! Спочатку взяв мене на ручки, а потім навчив ходити і робити все самій. А потім не заважав - тільки підтримував та хвалив!", - поділилася співачка.

"Розумію, що це дещо батьківська позиція, але з жінкою, яка була в дитинстві, неможливо інакше! Але я виросла в цьому шлюбі, в любові та теплі, і стала дорослою, незалежною і самовпевненою! І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам, а один одному — рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама — доросла, безпечна, затишна!", - наголосила вона.

Нагадаємо, торік Оля розказувала, як у неї насправді справи з курінням.

Як відомо, Полякова не приховує, що познайомилася з Буряковським, коли він був із іншою жінкою та деякий час побула у статусі коханки. Оля та Вадим пережили не одну кризу стосунків, але зуміли впоратися без допомоги психологів. Пара виховує двох дочок: 19-річну Машу та 12-річну Алісу.

Читайте також:

"Не з його щастям": Полякова відповіла на закиди про розлучення з чоловіком і пояснила, чому любить "засосатися" з дівчатами

Полякова розказала про долю своєї нерухомості у Москві, як заробляла брехнею та чи готова стати бабусею

Полякова про Міцкевича, який злив їхні фото з поцілунками: Там проблеми з усім

"Я така була в 20 років!": Полякова похвалилася цифрою на вагах

Полякова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів