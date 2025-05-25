"Як рідна сестра": Полякова зворушливо привітала Єфросиніну з 46-річчям та показала кумедні фото з нею

Юлія Леськова - 25 травня, 12:02
Маша Єфросиніна позує для фото
Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна 25 травня святкує своє 46-річчя. З нагоди свята подруга та колега зірки, співачка Оля Полякова привітала її спільними фото та щемким текстом.

"Дорога моя Маруся! Називаю так свою доцю, а тебе, бо ти стала мені як рідна сестра, якої в мене ніколи не було, але як би була, то хотіла, щоб вона була саме така — красива, розумна, цілеспрямована, а ще ніжна, вразлива, турботлива та струнка", - написала Полякова.

Оля додала, що пишається їхнім спільним проєктом "Дорослі дівчата" та Єфросиніною.


"Наш проєкт, як наша сімʼя, обʼєднав нас, щоб подарувати іншим жінкам подруг та сестер в Україні та по всьому світу, і це доводить кожен наш с тобою концерт та кожна нова серія наших "Дорослих дівчат". Дуже пишаюся тобою і хочу побажати: будь здорова та щаслива, ти так цього заслуговуєш, моя рідна дівчинка", - наголосила співачка. 

Оля Полякова привітала Єфросиніну з днем народження

Полякова показала кумедне селфі з іменинницею 

Оля Полякова обіймається з Єфросиніною

До речі, в одному із випусків "Дорослих дівчат" Оля використала Машу як спортінвентар для силових тренувань 

Оля Полякова привітала Єфросиніну з днем народження


Фото з Instagram Олі Полякової

Привітав Машу і її 10-річний син Сашко. У своїх сторіс телеведуча опублікувала фото букета з рожевих півоній, які він їй подарував. 

Єфросиніна похвалилася букетом від сина

"Син", - лаконічно підписала світлину Маша

Нагадаємо, в одному із інтерв'ю Маша Єфросиніна відверто розповіла, чи планує боротися зі старінням та від чого відмовилася, аби зберегти внутрішній спокій. 

До речі, Оля та Маша добре дружать й частенько проводять час разом. Наприклад, на початку січня цього року зірки показали свій "банний" день. 

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Полякова єфросиніна
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