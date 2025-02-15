"Це піпєц": Полякова пригадала невдале побачення та пояснила, чому втекла з нього

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Співачка Оля Полякова пригадала своє невдале побачення, коли вона була підлітком. Зірка зазначила, що їй було соромно за себе, тож ця зустріч з юним красенем була першою та останньою.

За словами Полякової, це трапилося в Одесі на морі, куди вона поїхала відпочивати з батьками.

"Я розказувала, як я пернула? Це піпєц. Це реальний факап і реально все закінчилося на цьому. Бо я не могла хлопцю відповісти, нічого. Мені було так соромно, що я просто втекла на**й і більше ніколи його не бачила. Це було в Одесі, я поїхала зі своїми батьками на море. Мені було 14 чи 15 років. Там був високий, красивий хлопець. Йому було 18. Він покликав мене на побачення, ми гуляли з ним коло моря", - розповіла вона у програмі "Дорослі дівчата".

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Оля пригадала, що незручна ситуація виникла у найважливіший момент побачення, коли хлопець збирався її поцілувати.

"В мене так крутив живіт, блін. Я так держала, але дно прорвало. Саме в той момент, коли він хотів мене поцілувати й це було так голосно. Він, звісно, вдав, ніби не помітив. Повисла така незручна тиша і я йому щось сказала, а потім просто втекла. Він щось дзвонив мені в готель, але я більше не вийшла", - зауважила співачка.

Як відомо, Оля Полякова зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським в шлюбі вже 20 років. Подружжя є однією з найміцніших пар українського шоубізнесу.

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