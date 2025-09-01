Онищенко привітав матір своєї доньки з 7-ю річницею і показав святкове фото

Олігарх-утікач Олександр Онищенко, який перебуває під санкціями РНБО, привітав свою кохану з 7-ю річницею (шлюбу?) та показав у мережі фото з нею та їхньою донькою.

Жінку, з якою велелюбний Онищенко затримався аж на 7 років, звати Дар'я Володіна і вона російська модель. Цікаво, що 7 років тому, у 2018-му олігарх був ще у стосунках з Ганною Різатдіновою, яка в 2017-му народила йому сина.

У жовтні 21-го року Володіна у Німеччині народила Олександру доньку Вероніку, яка стала його четвертою дитиною. І саме її він останні роки постійно показує в своєму Facebook.

56-річний Онищенко відсвяткував 7-річчя стосунків чи шлюбу із 27-річною моделлю, від якої має дочку

У своєму Instagram Володіна не показується з оліграхом, лише постить фото свого лакшері життя, подорожей та іноді донечку.

Останнім часом колишній депутат, якого звинувачують у державній зраді, викладає багато фото зі своїми дівчатами

Наприклад, у липні Володіна їздила у своє улюблене місто - Москву.

Це Володіна у Москві в липні цього року Фото з Instagram

Онищенко завжди любив жінок-моделей або із модельною зовнішністю

Цікаво, чим Володіна підкорила Онищенка на цілих 7 років...

Нагадаємо, від офіційного шлюбу з моделлю Ксенією Кузьменко, з якою розлучився у 2009-му, Онищенко має сина Олександра. Також він начебто має дочку 1994-го року народження.

Від стосунків з гімнасткою Ганною Різатдіновою у Онищенка є син Роман, з яким він майже не спілкується.