Онищенко привітав матір своєї доньки з 7-ю річницею і показав святкове фото
Олігарх-утікач Олександр Онищенко, який перебуває під санкціями РНБО, привітав свою кохану з 7-ю річницею (шлюбу?) та показав у мережі фото з нею та їхньою донькою.
Жінку, з якою велелюбний Онищенко затримався аж на 7 років, звати Дар'я Володіна і вона російська модель. Цікаво, що 7 років тому, у 2018-му олігарх був ще у стосунках з Ганною Різатдіновою, яка в 2017-му народила йому сина.
У жовтні 21-го року Володіна у Німеччині народила Олександру доньку Вероніку, яка стала його четвертою дитиною. І саме її він останні роки постійно показує в своєму Facebook.
У своєму Instagram Володіна не показується з оліграхом, лише постить фото свого лакшері життя, подорожей та іноді донечку.
Наприклад, у липні Володіна їздила у своє улюблене місто - Москву.
Нагадаємо, від офіційного шлюбу з моделлю Ксенією Кузьменко, з якою розлучився у 2009-му, Онищенко має сина Олександра. Також він начебто має дочку 1994-го року народження.
Від стосунків з гімнасткою Ганною Різатдіновою у Онищенка є син Роман, з яким він майже не спілкується.