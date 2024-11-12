Різатдінова привітала з 7-річчям сина від Онищенка, назвавши його своїм прізвищем. Фото

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова привітала свого сина Рому з 7-річчям. Однак зробила це, назвавши його не прізвищем батька, Олександра Онищенка, а своїм.

В Instagram спорстменка також показала фото іменинника від найменшого віку і до сьогодні.

Сину Різатдінової від Онищенка, з яким розійшлася у 2019-му році, виповнилося 7 років

"Mr. Rizatdinov Jr. ❤️ 7 y.o. За свої 7 років ти побачив багато несправедливості. Але це говорить тільки про те, що ви неймовірно сильне покоління і попереду на вас чекає світле майбутнє 🙏🏻 Ви не будете схожими на нас, ви ІНШІ!", - зазначила 31-річна Аня.

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Маленький Рома - копія свого тата

Хлопчик живе із мамою, а з батьком майже не спілкується

Ганна показала іменинника у його перший день народження

Як відомо, ще у 2021-му році Різатдінова казала, що син майже не впізнає батька по фото і з ним не бачиться. А вже цього року Ганна розповідала, що спілкується з Онищенком тільки коли треба зробити якийсь документ на сина.

Різатдінова народила, коли їй було 24

Таким Рома був в перші місяці свого життя

Тим часом олігарх-утікач завзято постить у мережі свою трирічну доньку Вероніку, яка є його третьою дитиною.