Різатдінова зазнімкувала сина в аеропорту та показалася з ним у літньому кежуалі

Марія Ткаченко - 24 липня, 13:30
Ганна Різатдінова
Фото з Instagram Різатдінової

Гімнастка Ганна Різатдінова та її 7-річний син Роман гайнули в подорож і закарбували її початок на фото.

Спортсменка зазнімкувала нащадка в аеропорті Будапешта. Світлину, на якій Рома їй усміхається, Аня опублікувала в Insta-сторіс.

Син Різатдінової від Онищенка

Згодом Різатданова виклала ще один кадр, де вони удвох, одягнені в шорти та футболки, показують на камеру знак перемоги.

Ганна Різатдінова та її син Роман

Цікаво, де це Ганна і Роман

Нагадаємо, нещодавно Ромчик без мами їздив на спортивний збір. Як із гордістю розказала гімнастка, він навіть не просився додому. 

Як відомо, біологічний батько хлопчика, екснардеп-утікач Олександр Онищенко з сином не спілкується. Ганна вже вирішила, що скаже Ромі, коли він запитає її про нього.

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