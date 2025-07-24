Різатдінова зазнімкувала сина в аеропорту та показалася з ним у літньому кежуалі

Гімнастка Ганна Різатдінова та її 7-річний син Роман гайнули в подорож і закарбували її початок на фото.

Спортсменка зазнімкувала нащадка в аеропорті Будапешта. Світлину, на якій Рома їй усміхається, Аня опублікувала в Insta-сторіс.

Згодом Різатданова виклала ще один кадр, де вони удвох, одягнені в шорти та футболки, показують на камеру знак перемоги.

Цікаво, де це Ганна і Роман

Нагадаємо, нещодавно Ромчик без мами їздив на спортивний збір. Як із гордістю розказала гімнастка, він навіть не просився додому.

Як відомо, біологічний батько хлопчика, екснардеп-утікач Олександр Онищенко з сином не спілкується. Ганна вже вирішила, що скаже Ромі, коли він запитає її про нього.