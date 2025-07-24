Різатдінова зазнімкувала сина в аеропорту та показалася з ним у літньому кежуалі
Гімнастка Ганна Різатдінова та її 7-річний син Роман гайнули в подорож і закарбували її початок на фото.
Спортсменка зазнімкувала нащадка в аеропорті Будапешта. Світлину, на якій Рома їй усміхається, Аня опублікувала в Insta-сторіс.
Згодом Різатданова виклала ще один кадр, де вони удвох, одягнені в шорти та футболки, показують на камеру знак перемоги.
Нагадаємо, нещодавно Ромчик без мами їздив на спортивний збір. Як із гордістю розказала гімнастка, він навіть не просився додому.
Як відомо, біологічний батько хлопчика, екснардеп-утікач Олександр Онищенко з сином не спілкується. Ганна вже вирішила, що скаже Ромі, коли він запитає її про нього.
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