Осадча розказала, як старший син обрав модну спеціальність та чи збирається працювати в Україні після навчання в США

Телеведуча Катерина Осадча запевняє, що її старший син Ілля повернеться після навчання в США в Україну, адже нам потрібна талановита молодь.

Про це вона заявила у коментарі NV на Саміті перших леді і джентльменів в Києві.

22-річни син Катерини від першого чоловіка навчається у Мерилендському університеті в США за спеціалізацією Artificial intelligence (Штучний Інтелект).

Катерина запевняє, що Ілля обрав свою спеціальність ще років 5 тому, коли це не було мейнстрімом Фото з Instagram

"Він вирішив це ще п’ять років тому, коли цей напрямок не був таким модним, як зараз. Ілля хотів працювати в IT, але напрямок Штучного Інтелекту йому підказав його тато, який також дотичний до сфери IT. Я впевнена, що навички сина зараз, як ніколи, знадобляться в Україні. Звісно, по закінченні навчання Ілля збирається повернутися в Україну", - зазначила Осадча.

"Ми поки що не знаємо, де він працюватиме, але я переконана, що його місце тут. На Саміті перших леді та джентльменів ми говорили про освіту, про технології в освіті, ШІ, Big Data. Я вважаю, що чим більше людей отримають якісну професію, розуміння, як працює цей ринок, і повернуться в Україну з цими знаннями, вони стануть нашими соціальним капіталом на майбутнє", - висловилася Катя.

Катерина і раніше казала, що її син не планує залишатися працювати за кордоном

"Завдяки дорослому сину, я на собі відчуваю, наскільки важливо обрати не тільки затребувану професію, але й затребувану спеціалізацію... Мені б хотілося, щоб наші підлітки, обираючи майбутню професію, спиралися на якомога більшу кількість досліджень, щоб вони розуміли, де вони найбільше будуть потрібні, отримали гарну перспективу, гарну зарплатню після закінчення вишу чи профтехучилища. Талановита молодь, яка вчиться тут, та молодь, яка вчиться за кордоном, має мати розуміння, що вони потрібні тут в Україні", - наголосила мама трьох синів.

Нагадаємо, 12-го вересня Катерина святкувала 42-річчя і зізналася, що досі робить дурниці. Її чоловік, Юрій Горбунов підготував для неї привітання разом з молодшими синами - Іваном і Данилом.