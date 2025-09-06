Осадча у капелюшку від Багінського засвітилася на тижні моди з Горбуновим та 8-річним сином

Юлія Леськова - 6 вересня, 10:02
Катерина Осадча позує для фото
Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном засвітилася на Українському тижні моди в Києві.

Зіркове сімейство відвідало показ українського дизайнера Віктора Анісімова, який, до речі, одягнув президента Володимира Зеленського у піджак. 

Катя показалася на фешн-події у капелюшку від Руслана Багінського та похвалилася, що це перший модний показ її 8-річного сина Івана. 


Катерина Осадча показала своє селфі

Катерина на Українському тижні моди заселфилася у капелюшку від Багінського

Катерина Осадча показала сина на Українському тижні моди

Син Осадчої дебютував як гість на показі Віктора Анісімова

Осадча з Горбуновим і сином Іваном на моді

Іван ще, мабуть, не звик до уваги, але зіркові батьки вже привчають

Фото Bestin.ua

Нагадаємо, наприкінці серпня Катерина Осадча вітала коханого чоловіка з 55-річчям та перелічила, за що його любить. 

Також якось Осадча влаштувала тур своєю гардеробною кімнатою та показала особливі для неї луки

Осадча
