Осадча у капелюшку від Багінського засвітилася на тижні моди з Горбуновим та 8-річним сином
Телеведуча Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном засвітилася на Українському тижні моди в Києві.
Зіркове сімейство відвідало показ українського дизайнера Віктора Анісімова, який, до речі, одягнув президента Володимира Зеленського у піджак.
Катя показалася на фешн-події у капелюшку від Руслана Багінського та похвалилася, що це перший модний показ її 8-річного сина Івана.
Нагадаємо, наприкінці серпня Катерина Осадча вітала коханого чоловіка з 55-річчям та перелічила, за що його любить.
Також якось Осадча влаштувала тур своєю гардеробною кімнатою та показала особливі для неї луки.
Приєднуйтесь до дискусії