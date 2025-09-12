"Все ще роблю дурниці": Осадча у блискітках та з розрізом до стегна наробила ефектних кадрів на своє 42-річчя. Відео

Телеведуча Катерина Осадча 12 вересня відзначає свій день народження. Їй виповнилося 42 роки.

У святковий день іменинниця опублікувала ролик, на якому постала у світло-бірюзовій силуетній сукні з блискітками та ефектним розрізом до стегна. У руках іменинниця потримала тортик, а ще розповіла про відчуття свого віку:

"З днем народження мене! 42, або 24? Сьогодні, у мій день народження, будемо говорити, що вік у паспорті нічого не означає".

Волосся Катя зав'язала в пучок, щоб відкрити огляд на плечі Кадр з instagram

"Чи відчуваю я себе на 42? Ні, відчуваю на 24. Знаєте чому? По-перше, я все ще багато планую, а ще багато мрію. По-друге, я багато сміюсь. По-третє, я все ще роблю дурниці. І найголовніше те, що відчуття всередині й відчуття щастя.. воно або є, або його немає", — сказала вона.

Зірка похвалилася стрункою фігурою в елегантному вбранні

Осадча попозувала на п'єдесталі, як на модельному показі

Іменинниця зізнається, що відчуває себе на 24

Ведуча грайливо скуштувала святковий десерт

"День народження нагадує про вік? Та ні, радше це формальності. Але в мене є лише одне справжнє бажання — справедливий мир. І я задуваю свічки з вірою, що так і буде", — додала зірка

Напівпрозорий матеріал сукні просвічував стрункі ніжки знаменитості

До речі, Катя є справжньою модницею. Нещодавно вона постала у рожевому топі в Барселоні та в ефектному костюмі з розрізом попозувала для стильних фото. А ще зірка зробила тур своєю гардеробною та в ошатній сукні побувала на французькому івенті.

Нагадаємо, від свого чоловіка, ведучого Юрія Горбунова Осадча виховує двох синочків: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана. Днями ведуча ніжно вітала коханого з 55-річчям.