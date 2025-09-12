"Все ще роблю дурниці": Осадча у блискітках та з розрізом до стегна наробила ефектних кадрів на своє 42-річчя. Відео

Карина Тімкова - 12 вересня, 10:15

Телеведуча Катерина Осадча 12 вересня відзначає свій день народження. Їй виповнилося 42 роки.

У святковий день іменинниця опублікувала ролик, на якому постала у світло-бірюзовій силуетній сукні з блискітками та ефектним розрізом до стегна. У руках іменинниця потримала тортик, а ще розповіла про відчуття свого віку:

"З днем народження мене! 42, або 24? Сьогодні, у мій день народження, будемо говорити, що вік у паспорті нічого не означає".

Катерина Осадча в елегантній сукні з блискітками відсвяткувала своє 42-річчя

Волосся Катя зав'язала в пучок, щоб відкрити огляд на плечі

"Чи відчуваю я себе на 42? Ні, відчуваю на 24. Знаєте чому? По-перше, я все ще багато планую, а ще багато мрію. По-друге, я багато сміюсь. По-третє, я все ще роблю дурниці. І найголовніше те, що відчуття всередині й відчуття щастя.. воно або є, або його немає", — сказала вона.

Катерина Осадча в блискучій сукні з тортом відзначила своє 42-річчя

Зірка похвалилася стрункою фігурою в елегантному вбранні

Катерина Осадча у блискучій сукні показала ніжку на ефектному відео

Осадча попозувала на п'єдесталі, як на модельному показі

Катерина Осадча у блискучій сукні показала святковий торт на 42-річчя

Іменинниця зізнається, що відчуває себе на 24

Катерина Осадча у блискучій сукні покуштувала торт на своєму 42-річчі

Ведуча грайливо скуштувала святковий десерт

Катерина Осадча на 42-річчі розповіла, як відчуває свій вік

"День народження нагадує про вік? Та ні, радше це формальності. Але в мене є лише одне справжнє бажання — справедливий мир. І я задуваю свічки з вірою, що так і буде", — додала зірка

Катерина Осадча у блискучій сукні посвітила ногами на своєму 42-річчі

Напівпрозорий матеріал сукні просвічував стрункі ніжки знаменитості

До речі, Катя є справжньою модницею. Нещодавно вона постала у рожевому топі в Барселоні та в ефектному костюмі з розрізом попозувала для стильних фото. А ще зірка зробила тур своєю гардеробною та в ошатній сукні побувала на французькому івенті.

Нагадаємо, від свого чоловіка, ведучого Юрія Горбунова Осадча виховує двох синочків: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана. Днями ведуча ніжно вітала коханого з 55-річчям.

