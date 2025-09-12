"Все ще роблю дурниці": Осадча у блискітках та з розрізом до стегна наробила ефектних кадрів на своє 42-річчя. Відео
Телеведуча Катерина Осадча 12 вересня відзначає свій день народження. Їй виповнилося 42 роки.
У святковий день іменинниця опублікувала ролик, на якому постала у світло-бірюзовій силуетній сукні з блискітками та ефектним розрізом до стегна. У руках іменинниця потримала тортик, а ще розповіла про відчуття свого віку:
"З днем народження мене! 42, або 24? Сьогодні, у мій день народження, будемо говорити, що вік у паспорті нічого не означає".
"Чи відчуваю я себе на 42? Ні, відчуваю на 24. Знаєте чому? По-перше, я все ще багато планую, а ще багато мрію. По-друге, я багато сміюсь. По-третє, я все ще роблю дурниці. І найголовніше те, що відчуття всередині й відчуття щастя.. воно або є, або його немає", — сказала вона.
До речі, Катя є справжньою модницею. Нещодавно вона постала у рожевому топі в Барселоні та в ефектному костюмі з розрізом попозувала для стильних фото. А ще зірка зробила тур своєю гардеробною та в ошатній сукні побувала на французькому івенті.
Нагадаємо, від свого чоловіка, ведучого Юрія Горбунова Осадча виховує двох синочків: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана. Днями ведуча ніжно вітала коханого з 55-річчям.
