"Твої хлопці": Горбунов у день народження Осадчої зворушив відеопривітанням, яке записав разом із синами

У Юрія Горбунова та Катерини Осадчої двоє спільних синів Фото з Instagram Горбунова

12-го вересня, в 42-ий день народження телеведучої Катерини Осадчої її любі хлопці - чоловік Юрій Горбунов та молодші сини, Іван і Данило підготували їй сюрприз.

Трійця записала для неї відеопривітання. Юра виклав його в Instagram разом із фото з сімейного фотоархіву.

Катерина та Юрій одружені вже 8 років

"Дорога моя Катруся!! З Днем народження!! 12.09 для нашої родини особливий день!! Люблю тебе безмежно!! Люби,надихай,твори і досягай всіх цілей!! Нехай все, що ти задумала, здійсниться!! Цілую міцно! Твій Юра!! Твої хлопці!", - написав 55-річний Горбунов.

"Дорога мамо! Ти - найкрасивіша в світі", - запевнив іменинницю 4-річний Данилко.

"Будь здорова і щаслива, і щоб тебе всі-всі-всі-всі любили!", - побажав 8-річний Івасик.

Нагадаємо, в лютому Катерина Осадча зізналася, чи все ще розглядає можливість народження доньки, яку вони з Юрою давно хотіли і якій телеведучий навіть вибрав ім'я.

Як відомо, первісткові Каті, Іллі, який живе і навчається в Сполучених Штатах, наприкінці вересня виповниться 23 роки.