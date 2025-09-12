"Твої хлопці": Горбунов у день народження Осадчої зворушив відеопривітанням, яке записав разом із синами
12-го вересня, в 42-ий день народження телеведучої Катерини Осадчої її любі хлопці - чоловік Юрій Горбунов та молодші сини, Іван і Данило підготували їй сюрприз.
Трійця записала для неї відеопривітання. Юра виклав його в Instagram разом із фото з сімейного фотоархіву.
"Дорога моя Катруся!! З Днем народження!! 12.09 для нашої родини особливий день!! Люблю тебе безмежно!! Люби,надихай,твори і досягай всіх цілей!! Нехай все, що ти задумала, здійсниться!! Цілую міцно! Твій Юра!! Твої хлопці!", - написав 55-річний Горбунов.
"Дорога мамо! Ти - найкрасивіша в світі", - запевнив іменинницю 4-річний Данилко.
"Будь здорова і щаслива, і щоб тебе всі-всі-всі-всі любили!", - побажав 8-річний Івасик.
Нагадаємо, в лютому Катерина Осадча зізналася, чи все ще розглядає можливість народження доньки, яку вони з Юрою давно хотіли і якій телеведучий навіть вибрав ім'я.
Як відомо, первісткові Каті, Іллі, який живе і навчається в Сполучених Штатах, наприкінці вересня виповниться 23 роки.
