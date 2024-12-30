Королева Ранія в біло-блакитному луці та тіарі попозувала з сім'єю в майже повному складі. Фото

62-річний король Йорданії Абдалла та 54-річна королева Ранія - батьки чотирьох дітей Фото з Instagram королеви Ранії

Королівська родина Йорданії у переддень Нового року вишикувалася для спільного святкового фото. Його Її Величність Ранія опублікувала в Instagram.

Король Абдалла ІІ та королева, як годиться, зайняли в кадрі центральне місце. По одну сторону від них розташувалися старший син Хусейн із дружиною Раджвою та молодший син Хашем, по іншу - старша дочка Іман зі своїм чоловіком Джамілем і молодша, Сальма.

Королівська родина Йорданії вітає з прийдешнім Новим роком

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Бракує на фото лише наймолодшої членкині сім'ї, донечки Хусейна та Раджви, яку звати Іман. Дівчинці на початку січня буде 5 місяців.

Як відомо, родина від самого початку не ховає личко дівчати від широкого загалу. Нещодавно її бабуся Ранія показувала, як проводить робочий Zoom із крихіткою на руках.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав про те, як упродовж років змінювався стиль дружини короля Абдалли.



