Королева, яка ламає стереотипи: як змінився стиль Ранії від 90-х і до сьогодні. Фото

Ранія не відмовляє собі у стильному брендовому одязі, який вона любить починаючи з 90-х Фото: Instagram

Королева Йорданії Ранія – одна з тих державних діячок, яка може похизуватися розкішними образами. Так, не секрет, що вона полюбляє дорогі бренди і щоразу вигулює їх під час робочих поїздок та на світських заходах.

ТаблоID покаже, якою була весільна сукня Ранії. В чому особливість стилю королеви? Та як повторити її водночас стримані та розкішні образи? Дивіться наш lookbook.

90-ті

Ранія Аль-Яссин народилася у 1970 році в Кувейті в родині палестинців. Вона закінчила Нову англійську школу та Американський університет в Каїрі. Згодом майбутня королева працювала в одному з найбільших американських банків – Citibank та корпорації Apple.

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Ранія – розумна, молода і стильна жінка – була зосереджена на своїй кар’єрі. Та доля розпорядилася інакше, і у 1993 році вона познайомилася зі своїм теперішнім чоловіком Абдаллою. Цікаво, що спочатку він не мав успадкувати трон батька. Однак незадовго до смерті у 1999 році король передумав та дозволив сину обіймати найвищу в країні посаду.

Та повернемося у 1993-й. Менш, ніж за пів року після знайомства Ранія та Абдалла вирішили взяти шлюб. В Йорданії це було справжнє національне свято. Для церемонії Ранія обрала сукню у традиційних білих кольорах із золотим оздобленням. Зверху майбутня королева одягнула відповідний білий жакет із короткими рукавами та широкими лацканами. Замість тіари Ранія обрала широку білу пов’язку, яка підтримувала волосся.

Ранія доповнила свій образ розкішним букетом Фото: AFP via Getty Images

Цей образ можна вважати відправним в історії перевтілення Ранії. Будучи принцесою, вона демонструвала вишукані та стильні образи, які відповідали тогочасній моді. Ранія могла з’явитися і в національному одязі Йорданії, і в джинсовій сорочці із сином-первістком на руках чи монохромному костюмі, де головну роль відіграє довга спідниця.

Фото: Getty Images

Переломним у житті Ранії є 1999 рік, коли вона обійняла посаду королеви. На вечір коронації вона обрала розкішну бежеву сукню від ліванського дизайнера Елі Сааба. Ранія зібрала розкішне волосся та одягнула об’ємну діамантову тіару.

Досить швидко Ранія влилася у королівський ритм, який передбачав часті відрядження та зустрічі з главами інших держав. Жінка повсякчас намагалася виділитися стильними образами і брендами. Наприклад, ось сумочка із червоного бамбуку від Gucci, яку Ранія взяла із собою на офіційний візит до Японії.

Зверніть увагу на зачіски королеви – можна прослідкувати здебільшого два варіанти. Ранія або повністю збирає волосся, або стильно його укладає.

2000-ті

Після того, як Ранія здобула королівську посаду, вона активно почала займатися благодійністю та соціальною політикою. Зокрема, опікувалася дітьми, що потенційно перебувають під ризиком насильства, піклувалася про стипендії для йорданських студентів за кордоном, а у 2000 році ЮНІСЕФ запросила її приєднатися до Глобальної лідерської ініціативи.

Того ж року Ранія відвідала Саміт арабських жінок, де однією з тем було заохочення жінок брати участь у політичному житті арабського світу. Ранія вразила усіх своїм яскравим костюмом фіолетового кольору та розкішною посмішкою.

Досить цікавий образ Ранія продемонструвала у 2002-му році під час заходу журналістки Кейті Курік, який об’єднав зірок Голлівуду та Бродвею, щоб запустити центр здоров’я шлунково-кишкового тракту. Королева обрала фактурну коричневу сукню та туфлі-човники з гострим носом.

Фото: Getty Images

Ще один яскравий образ Ранія продемонструвала у 2004 році, відвідавши королівське весілля своєї подружки Летісії та короля Іспанії Феліпе IV. Королева Йорданії поєднала простоту і шик: від білої сорочки на ґудзиках до світло-фіолетової спідниці з мереживом.

Фото: Getty Images

Ранія доводить, що королівський стиль може бути різним, як у голлівудських зірок. І бувають дні, коли просто хочеться одягнути традиційні джинси та лонгслів і вирушити на прогулянку Мадридом.

2010-ті

У 2010 році Ранія вразила розкішним образом на італійському фестивалі у Сан-Ремо. Королева була одягнена у чорно-кремову сукню без бретелей і вигуляла діамантові сережки.

Фото: Getty Images

У 2011 році журнал Harpers and Queen назвав Ранію найкрасивішою першою леді світу. До речі, на момент коронації у 1999-му вона була ще й наймолодшою королевою у світі.

Ранія грає з фасонами, вигідно підкреслюючи свою талію. Наприклад, для закордонного візиту до Іспанії у 2014 році вона обрала шкіряну спідницю-карандаш, білу сорочку у велику клітинку та високі підбори.

Фото: Getty Images

Як ви могли помітити, Ранія не носить хіджаб, який є традиційним для ісламу. І лише у крайніх випадках покриває голову, коли це необхідно. Як раніше зазначала королева, сучасні ісламські жінки мають обирати покров самостійно, а не піддаватися інтерпретації традицій тамтешнього закону.

"Я завжди кажу, що важливіше судити про жінку за тим, що в неї в голові, а не за тим, що в неї на голові", - зазначала Ранія.

Тому вона обирає або просто зачіски, або стильні капелюшки, або прикраси. Як от для виходу на Met Gala у 2016 році, де королева вигуляла сукню з пір’ям від Valentino.

Фото: Getty Images

2020-ті

З роками стиль королеви Ранії трансформувався згідно вимог моди. Але вона була віддана своїм фасонам і брендам. Так, у 2023 році Ранія засвітилася на випускному 18-річного сина сливово-бузковому вбранні від Johanna Ortiz.

Фото: Instagram

Того ж року вона з’явилася в розкішній сукні від Dior на весіллі старшого сина.

Фото: Instagram

Дуже полюбляє Ранія і трендовий денім. У 2023 році вона показала стильну сукню від бренду Isabel Marant за 600 євро. А нещодавно з’явилася у total-денімі на зустрічі у Технологічному університеті.

Фото: Instagram

Ранія – одна з небагатьох державних діячок, яка веде соціальні мережі. Її Instagram-сторінка налічує понад 10 мільйонів читачів. Там вона активно ділиться своїм королівським життям і, власне, образами.

Блакитний - один із фаворитів Ранії Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав, як Ранія показалася у стильній вишиванці. А раніше вона вигуляла фактурний чоловічий костюм.