Кежуал по-королівськи: Її Величність Ранія відвідала університет у тотал денімі

Тамара Кудрявченко 20 листопада, 12:45

Королева Йорданії Ранія славиться своєю любов'ю до дорогих брендів та елегантних образів. Але нерідко обирає і доволі стриманий кежуал.

Як-от 19-го листопада у вівторок Її Величність відвідала Технологічний університет принцеси Сумаї бінт Ель Хассан і для цього візиту обрала джинсовий лук.

Королева Ранія

Денім личить усім, навіть королевам

Фото з Instagram

Свою тендітну фігуру королева Ранія підкреслила приталеним жакетом та прямими джинсами з темно-синього деніму.


Королева Йорданії

Образ Ранія доповнила високими підборами та маленькою сумочкою

До речі, це не перший джинсовий лук дружини короля Йорданії. Раніше вона вже одягала темно-синю джинсову сукню.

Нагадаємо, у серпні цього року 54-річна Ранія стала бабусею, а нещодавно вона провела перший зум з онукою на руках.

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