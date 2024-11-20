Кежуал по-королівськи: Її Величність Ранія відвідала університет у тотал денімі
Королева Йорданії Ранія славиться своєю любов'ю до дорогих брендів та елегантних образів. Але нерідко обирає і доволі стриманий кежуал.
Як-от 19-го листопада у вівторок Її Величність відвідала Технологічний університет принцеси Сумаї бінт Ель Хассан і для цього візиту обрала джинсовий лук.
Свою тендітну фігуру королева Ранія підкреслила приталеним жакетом та прямими джинсами з темно-синього деніму.
До речі, це не перший джинсовий лук дружини короля Йорданії. Раніше вона вже одягала темно-синю джинсову сукню.
Нагадаємо, у серпні цього року 54-річна Ранія стала бабусею, а нещодавно вона провела перший зум з онукою на руках.
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