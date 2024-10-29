"Нас об'єднав театр": Остап Ступка підтвердив свої стосунки з 22-річною пасією

Остап Ступка на кіноподію прийшов у товаристві молодої супутниці, театрознавиці Маргарити Ткач Фото з Facebook Molodist Kyiv International Film Festival

Актор Остап Ступка вперше прокоментував свої стосунки з театрознавицею Маргаритою Ткач, з якою вони в вересні епатували широкий загал гарячими спільними фото.

З'явившись днями з 22-річною дівчиною на відкритті міжнародного кінофестивалю "Молодість", 57-річний Ступка стисло відповів на питання про особисте від Oboz.ua.

"Так. Але я не люблю про це розповідати. Ну навіщо? Це особисті речі. Де познайомилися? Нас об'єднав театр", - відказав актор на запитання, чи вони з Ткач - пара.

Реклама:

А от розказувати, чи розлучився він уже зі своєю дружиною Дариною, Остап не захотів. Зате запевнив, що почувається щасливим.

Отже, офіційно: Маргарита і Остап - пара Фото з Facebook Molodist Kyiv International Film Festival

"Ну а чого ні? Життя продовжується!", - сказав він.

Не дав Ступка й чіткої відповіді на запитання, чи планує знову одружитися.

"Не знаю, чесно. В мене стільки цих одружень було", - зазначив актор.

Нагадаємо, молодша за актора на 20 років Дарина була (або досі є) третьою дружиною Остапа Ступки. На початку повномасштабної війни він говорив, що між ними відбулося декілька "нервових спалахів".