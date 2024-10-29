"Нас об'єднав театр": Остап Ступка підтвердив свої стосунки з 22-річною пасією
Актор Остап Ступка вперше прокоментував свої стосунки з театрознавицею Маргаритою Ткач, з якою вони в вересні епатували широкий загал гарячими спільними фото.
З'явившись днями з 22-річною дівчиною на відкритті міжнародного кінофестивалю "Молодість", 57-річний Ступка стисло відповів на питання про особисте від Oboz.ua.
"Так. Але я не люблю про це розповідати. Ну навіщо? Це особисті речі. Де познайомилися? Нас об'єднав театр", - відказав актор на запитання, чи вони з Ткач - пара.
А от розказувати, чи розлучився він уже зі своєю дружиною Дариною, Остап не захотів. Зате запевнив, що почувається щасливим.
"Ну а чого ні? Життя продовжується!", - сказав він.
Не дав Ступка й чіткої відповіді на запитання, чи планує знову одружитися.
"Не знаю, чесно. В мене стільки цих одружень було", - зазначив актор.
Нагадаємо, молодша за актора на 20 років Дарина була (або досі є) третьою дружиною Остапа Ступки. На початку повномасштабної війни він говорив, що між ними відбулося декілька "нервових спалахів".