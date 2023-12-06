"Вони не плачуть": Періс Хілтон похвалилася спокійними дітьми і пояснила, чому звернулася до сурогатних матерів

Американська реаліті-зірка та бізнеследі Періс Хілтон пояснила, чому її двох дітей, сина і доньку виношувала не вона, а сурогатні матері.

Іще 42-річна білявка зізналася, що дуже мріяла саме про доньку.

Доньку, яка народилася наприкінці листопада, Періс широкому загалові поки не показувала Фото з Instagram Romper

У інтерв'ю Romper вона розсекретила повне ім'я дівчинки: Лондон Мерилін (на честь бабусі Періс) Хілтон Реум.

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"Я завжди уявляла міні-себе, як одягатиму її в маленькі суконьки, все те, що ми зможемо робити разом як мама і доця. Як просто матиму маленьку найкращу подружку", - поділилася Періс.

Маленька Лондон стане зірковій мамі подружкою

Зіркова мама не може натішитися на Фенікса та Лондон.

"Вони такі хороші малята. В них чудовий графік сну, графік прийомів їжі, тож вони не плачуть. Вони дуже щасливі", - запевнила вона.

"Мені дуже пощастило, бо всі мої інші друзі, в яких є діти, кажуть: "Я не сплю всю ніч. Вони всю ніч плачуть." Мої ж діти, вони такі спокійні, такі розслаблені", - похвалилася Періс.

Із дітьми Хілтон допомагає мінімум одна няня. Сама зірка вперше сама замінила синові підгузок, коли йому був місяць Фото з Instagram

Вона переконана, що Фенікс, як підросте, буде дуже турботливим старшим братом. Поки ж, у свої 10 місяців він обережно гладить сестричку по голівці.

"Шкода, що в мене не було старшого брата, коли я зростала. Якби в школі в мене був старший брат, який би наглядав за мною і захищав, багатьох поганих речей не сталося би", - поділилася Періс.

Тяжкий досвід, зокрема сексуальне насильство, жертвою якого Хілтон у юності стала не один раз, не минув без наслідків для її психіки. Тому зірка вирішила не піддавати себе такому випробуванню як вагітність.

Обох дітей для Періс та її чоловіка Картера виносили сурогатні матері

"Просто в мене дуже сильний ПТСР (посттравматичний стресовий розлад - ред.) через те, через що я пройшла, будучи тінейджеркою", - зазначила вона.

Зі слів Періс, дітонародження лякає її так само, як смерть. А візит до лікаря з будь-якого приводу може скінчитися для неї панічною атакою.

Іще одна причина, чому Хілтон не стала виношувати дітей сама - її заклопотаність.

"Мій графік виходить із-під контролю. Для цього ніколи би не настав правильний час, оскільки в мене буквально ні ні що в моєму житті не вистачає часу", - пожалілася Періс.

Тим не менш, Хілтон не виключає, що колись у Фенікса та Лондон з'явиться брат чи сестра. Нагадаємо, зірка має чималий запас заморожених ембріонів.







