"Вони не плачуть": Періс Хілтон похвалилася спокійними дітьми і пояснила, чому звернулася до сурогатних матерів
Американська реаліті-зірка та бізнеследі Періс Хілтон пояснила, чому її двох дітей, сина і доньку виношувала не вона, а сурогатні матері.
Іще 42-річна білявка зізналася, що дуже мріяла саме про доньку.
У інтерв'ю Romper вона розсекретила повне ім'я дівчинки: Лондон Мерилін (на честь бабусі Періс) Хілтон Реум.
"Я завжди уявляла міні-себе, як одягатиму її в маленькі суконьки, все те, що ми зможемо робити разом як мама і доця. Як просто матиму маленьку найкращу подружку", - поділилася Періс.
Зіркова мама не може натішитися на Фенікса та Лондон.
"Вони такі хороші малята. В них чудовий графік сну, графік прийомів їжі, тож вони не плачуть. Вони дуже щасливі", - запевнила вона.
"Мені дуже пощастило, бо всі мої інші друзі, в яких є діти, кажуть: "Я не сплю всю ніч. Вони всю ніч плачуть." Мої ж діти, вони такі спокійні, такі розслаблені", - похвалилася Періс.
Вона переконана, що Фенікс, як підросте, буде дуже турботливим старшим братом. Поки ж, у свої 10 місяців він обережно гладить сестричку по голівці.
"Шкода, що в мене не було старшого брата, коли я зростала. Якби в школі в мене був старший брат, який би наглядав за мною і захищав, багатьох поганих речей не сталося би", - поділилася Періс.
Тяжкий досвід, зокрема сексуальне насильство, жертвою якого Хілтон у юності стала не один раз, не минув без наслідків для її психіки. Тому зірка вирішила не піддавати себе такому випробуванню як вагітність.
"Просто в мене дуже сильний ПТСР (посттравматичний стресовий розлад - ред.) через те, через що я пройшла, будучи тінейджеркою", - зазначила вона.
Зі слів Періс, дітонародження лякає її так само, як смерть. А візит до лікаря з будь-якого приводу може скінчитися для неї панічною атакою.
Іще одна причина, чому Хілтон не стала виношувати дітей сама - її заклопотаність.
"Мій графік виходить із-під контролю. Для цього ніколи би не настав правильний час, оскільки в мене буквально ні ні що в моєму житті не вистачає часу", - пожалілася Періс.
Тим не менш, Хілтон не виключає, що колись у Фенікса та Лондон з'явиться брат чи сестра. Нагадаємо, зірка має чималий запас заморожених ембріонів.