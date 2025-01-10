Через пожежі у Лос-Анджелесі: принц Гаррі і Меган Маркл запропонували свій дім евакуйованим друзям

Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл підтримують громаду Південної Каліфорнії, яка потерпає від лісових пожеж, що швидко поширюються Лос-Анджелесом.

Як пише People, 40-річний герцог і 43-річна герцогиня Сассекські запропонували свою допомогу тим, хто постраждав від стихйіного лиха і був вимушений покинути своїм домівки. Наразі це понад 100 000 жителів Лос-Анджелеса.

Тож Гаррі з Меган запросили до себе в будинок близьких і друзів, яким потрібен дах над головою.

Скільки людей прихистило подружжя в своєму будинку наразі невідомо Фото Getty Images

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Подружжя живе приблизно в 140 км на північ від Лос-Анджелеса - у Монтесіто, анклаві Санта-Барбари, який не евакуювали.

Окрім допомоги своїм близьким, герцоги також співпрацюють зі своїм фондом Archewell Foundation, щоб визначити найбільш ефективні способи підтримки громади під час цієї кризи.

Нагадаємо, через пожежі у Лос-Анджелесі свої маєтки втратили багато голлівудських зірок. Серед них Періс Хілтон та Ентоні Хопкінс.