Періс Хілтон пояснила, чому не показує 5-місячну дочку, та заговорила про наступну дитину
Американська реалітізірка Періс Хілтон пояснила, чому ще жодного разу не показала шанувальникам свою 5-місячну доньку Лондон, тоді як із первістком Феніксом уперше знялася для глянцю мало не одразу після його народження.
"Я відчуваю, що моє життя в усьому є дуже публічним. Тож мені просто захотілося лишити мою маленьку дівчинку для себе", - зізналася 43-річна білявка E! News.
Періс запевнила, що представить свою спадкоємицю широкому загалу "в слушний час".
"Я скоро покажу її світові, бо всі постійно питають", - пообіцяла Хілтон.
Зі слів зірки, вона ще ніколи не була такою щасливою, як тепер, коли в неї є двійко діточок.
"Вони - наймиліші янголятка", - поділилася Періс.
Зірка вже знає, дитину якої статі вона хоче завести наступною.
"Мені би хотілося сестричку для Лондон, бо в мене з моєю сестрою дуже близькі стосунки... Не знаю. Зараз я просто дуже насолоджуюся ними обома. Але це було би справді чудово", - поділилася Хілтон.
Нагадаємо, варіант народжувати самостійно Періс не розглядає. Вони з чоловіком, Картером Реумом мають чималий запас заморожених ембріонів, щоби мати змогу в будь-який час знову скористатися послугами сурогатної матері.
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