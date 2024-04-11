Періс Хілтон пояснила, чому не показує 5-місячну дочку, та заговорила про наступну дитину

Американська реалітізірка Періс Хілтон пояснила, чому ще жодного разу не показала шанувальникам свою 5-місячну доньку Лондон, тоді як із первістком Феніксом уперше знялася для глянцю мало не одразу після його народження.

"Я відчуваю, що моє життя в усьому є дуже публічним. Тож мені просто захотілося лишити мою маленьку дівчинку для себе", - зізналася 43-річна білявка E! News.

Донька Періс зветься Лондон Мерилін Хілтон Реум - друге ім'я дівчинці білявка дала на честь своєї бабці Фото з Instagram Хілтон

Періс запевнила, що представить свою спадкоємицю широкому загалу "в слушний час".

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"Я скоро покажу її світові, бо всі постійно питають", - пообіцяла Хілтон.

Зі слів зірки, вона ще ніколи не була такою щасливою, як тепер, коли в неї є двійко діточок.

"Вони - наймиліші янголятка", - поділилася Періс.

Періс не приховувала, що її дуже ранять коментарі щодо зовнішності Фенікса. Може, ще й тому вона не квапиться показувати чужим людям крихітку Лондон

Зірка вже знає, дитину якої статі вона хоче завести наступною.

"Мені би хотілося сестричку для Лондон, бо в мене з моєю сестрою дуже близькі стосунки... Не знаю. Зараз я просто дуже насолоджуюся ними обома. Але це було би справді чудово", - поділилася Хілтон.

Нагадаємо, варіант народжувати самостійно Періс не розглядає. Вони з чоловіком, Картером Реумом мають чималий запас заморожених ембріонів, щоби мати змогу в будь-який час знову скористатися послугами сурогатної матері.











