"Щомиті ми щасливі, бо разом": Порошенко в земляну річницю піднесено звернувся до дружини

Експрезидент України Петро Порошенко привітав із 41-річчям їхнього шлюбу свою дружину Марину. Із нагоди залізного весілля, яке ще називають земляним, він присвітив її допис в Instagram.

59-річний політик звернувся до коханої половини, виклавши добірку спільних фото з різних років.

Петро Порошенко і Марина Порошенко

Порошенко не з тих необачних чоловіків, які дозволяють собі забувати про річниці весілля


наю, в чому мені пощастило в житті найбільше. З коханою. І знаю, з ким найбільше пощастило їй", - скромно пожартував він.

"Сьогодні 41 рік, як ми з Мариною чоловік і дружина. Наш шлях непростий, але щомиті ми щасливі, бо разом. Марино, ти не перестаєш мене дивувати, допомагаючи людям, відстоюючи правду в політиці, чекаючи мене допізна… Завжди все з любов'ю й турботою. Кожного дня всі ці роки ми кохаємо одне одного. І це найважливіше", - наголосив Порошенко.

Петро Порошенко і Марина Порошенко

Експрезидент пригадав романтику часів пандемії

Нагадаємо, Петро Олексійович має традицію вітати Марину в соцмережах і з іншими святами, як-от, наприклад, із Днем закоханих. До речі, ТаблоID писав і про інших колишніх перших леді України.

