"Щомиті ми щасливі, бо разом": Порошенко в земляну річницю піднесено звернувся до дружини
Експрезидент України Петро Порошенко привітав із 41-річчям їхнього шлюбу свою дружину Марину. Із нагоди залізного весілля, яке ще називають земляним, він присвітив її допис в Instagram.
59-річний політик звернувся до коханої половини, виклавши добірку спільних фото з різних років.
"Знаю, в чому мені пощастило в житті найбільше. З коханою. І знаю, з ким найбільше пощастило їй", - скромно пожартував він.
"Сьогодні 41 рік, як ми з Мариною чоловік і дружина. Наш шлях непростий, але щомиті ми щасливі, бо разом. Марино, ти не перестаєш мене дивувати, допомагаючи людям, відстоюючи правду в політиці, чекаючи мене допізна… Завжди все з любов'ю й турботою. Кожного дня всі ці роки ми кохаємо одне одного. І це найважливіше", - наголосив Порошенко.
Нагадаємо, Петро Олексійович має традицію вітати Марину в соцмережах і з іншими святами, як-от, наприклад, із Днем закоханих. До речі, ТаблоID писав і про інших колишніх перших леді України.
