Лікар, який постачав покійному Меттью Перрі кетамін, визнав себе винним

Один із двох лікарів, які фігурують у справі про смерть актора Меттью Перрі, Марк Чавес визнав себе винним.

Як пише BBC, він змінив свої показання в суді Лос-Анджелеса і визнав провину у змові з метою розповсюдження хірургічного анестетика кетаміну.

54-річний Чавес керував кетаміновою клінікою та продавав таблетки з кетаміном лікарю Сальвадору Пласенсіа, який і постачав їх Перрі. Чавес є одним із п'яти осіб, яких звинувачують у смерті зірки серіалу "Друзі".

Перрі було 54 роки, коли він помер Фото Getty Images

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Як відомо, посмертна експертиза виявила в крові актора високу концентрацію кетаміну та встановила, що саме ця речовина його вбила. Зазвичай кетамін використовується для загального наркозу під час операцій, а також іноді для лікування депресії, тривоги та болю.

У своїй угоді про визнання провини Чавес зізнався, що отримував кетамін як від своєї колишньої клініки, так і від оптового дистриб'ютора за фальшивим рецептом.

Раніше прокурори заявляли, що за кілька тижнів до смерті Перрі його помічник, Кеннет Івамаса, працював з двома лікарями, щоб забезпечити актора кетаміном на понад 50 тисяч доларів.

Згідно з обвинуваченням, двоє лікарів обмінювалися текстовими повідомленнями, обговорюючи, скільки вони можуть стягувати з Перрі за препарат. В одному з повідомлень було написано: "Цікаво, скільки заплатить цей придурок".

Визнання провини та співпраця зі слідством дає Чавесу шанс отримати менш серйозне покарання, хоча йому все одно може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Крім того, Чавес віддав свій паспорт і погодився негайно здати медичну ліцензію. Він звільнений під заставу до винесення вироку, яке відбудеться 2 квітня 2025 року.

Нагадаємо, Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку 28-го жовтня 2023 року. Як стало відомо після розтину, на момент смерті у крові актора кількість кетаміну дорівнювала загальному наркозу. У серпні цього року стало відомо, якими були останні тижні життя зірки.