Потап розказав Дудю, як був у теробороні, про "батьківський діалог" із Залужним та дзвінок йому в Іспанію від керівництва України

Шоумен і продюсер Олексій Потапенко (Потап) пригадав, чим він займався перші місяці після початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи за кордоном. Як запевнив 43-річний артист, у цьому його підтримало навіть керівництво країни.

Про це Потап розказав російському журналісту Юрію Дудю.

Зі слів шоумена, вони з дружиною, співачкою Настею Каменських перші 5 місяців великої війни безперервно "кричали про Україну" та поринули в безкінечний потік допомоги батьківщині, "не піднімаючи голови".

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"Це було дуже складно. Це був такий потужний стрес і депресія. Але я - чоловік, і від мене як від керівника сім'ї, керівника компанії чекають рішень і рухів", - поділився Потап.

Шоумен пригадав, як складно йому було в перші місяці повномасштабної війни

"З України дзвонять і кажуть: "Будь ласка, продовжуйте це робити". Різні люди дзвонили. З керівництва нашої країни. "Будь ласка, ви вмієте це робити, продовжуйте". Із Офіса (президента) дзвонили, так", - зазначив він.

Артист, який на деякий час повернувся до України під осінь 2022-го і незабаром після того поділився в соцмережі фото з Валерієм Залужним, розповів, про що вони тоді говорили.

"У Києві в мене відбулася розмова з на той момент головнокомандуючим Валерієм Залужним. Були різні теми... А потім відбувся такий батьківський діалог. Він так по-батьківські підійшов, потис мені руку і сказав: "Допомагайте фронту. Ваша задача - допомагати фронту всім, чим можете". Я роблю це через професію. Я можу так. Я вмію заробляти ці гроші так. Я вмію заробляти за кордоном. Я це роблю. І продовжуватиму це робити", - заявив він.

Обличчя Дудя, коли він почув про "батьківський діалог" Потапа з Залужним

Виявляється, встиг Потап і побути в ТрО, куди раніше вступив "заочно", з Іспанії, мовляв, були величезні черги і тому він у такий спосіб "зайняв собі місце".

"Ми встигли все в теробороні: ні в чому серйозному не взяли участі, але встигли попатрулювати, поїздити з пацанами, потримати в руках зброю і побути там. У цей момент всі ми там до цього були залучені, хто не потрапляє до армії, не встигає записатися - видавалася зброя, тероборона. Як я про це сказав - це інше питання", - повідомив Потап.

"Патрулював вулиці, зустрічався зі своїми друзями. Тоді займалися всі цим, це була спільна справа, ми всі брали участь. Це був такий позив і ми взагалі не рахували часу, проведеного там. Їхали, забирали обмундирування, бронежилети, машини", - пригадав він.

Нагадаємо, торік Потап у TikTok кепкував із українців, які виїхали за кордон.



