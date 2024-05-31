СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Повернення краваток, "уніформа", денім та багато кишень: модні тренди літа 2024, які не потребують зайвих витрат  

Спецпроєкт
31 травня 2024
Купівля одягу та взуття – в останню чергу. За результатами глобального дослідження, опублікованими цієї весни, у 2023 році 77% споживачів більш за все  заощаджували на своєму гардеробі. Водночас допомагати грошима ЗСУ або постраждалим від війни цивільним продовжують 92% українців, і третина з них роблять це регулярно.
Донатити війську та потерпілим – вірний вибір у скрутні для України часи. Але він не означає, що треба забути про свій зовнішний вигляд. Тим більше, модні тенденції цього сезону дають можливість актуалізувати речі, які давно живуть в глибинах вашого гардеробу або не вимагають великих витрат.
ТаблоID зібрав кілька трендів цього літа, яким легко можна слідувати, не витрачаючи зайві гроші.

Багато кишень та "уніформа" 

Літо-2024 – про комфорт та практичність. Тому цього року стилісти радять відмовитися від гаманців на користь одягу з великою кількістю кишень. Штани карго та жилети з купою накладних кишень, які ви могли бачити на вашому батькові, коли він вирушав рибалити, тепер у топі модних трендів.
Такі бренди, як Prada, черпали натхнення у природі, додаючи ці так звані "рибальські жилети" до образів з модних подіумів. У повсякденному житті їх радять одягати на футболки, сорочки та навіть на голе тіло і комбінувати з шортами або широкими джинсами.
Саме цього літа світові дизайнери надихаються естетикою уніформи. Тож у трендах зручність, утилітарність і елементи робочого одягу, який також зазвичай має багато функціональних кишень. Це можуть бути не лише жилети, а й комбінезони і загалом усе, що так чи інакше схоже на простий одяг робочого.

Краватка не лише в офіс

Для любителів класики у стилістів цього літа є чудова новина – краватки повертаються. Тож якщо ви досі не навчилися їх зав’язувати, а у шафі висять кілька подарованих коханою цих, на перший погляд, нуднуватих аксесуарів, літо-2024 – сам час, щоб дати їм шанс.
До того ж, модні дизайнери закликають додавати краватки до повсякденних луків. Довгі, короткі та краватки з малюнком – вибір та варіанти носіння залежать лише від вашої фантазії.

Сорочка

Класична біла, картата, лляна, гавайська або поло - цього року будь-які сорочки актуальні, незалежно від того, куди ви в ній збираєтеся.
Любителям кежуалу та гранжу варто дістати з шафи сорочку в клітинку, особливо якщо вона зроблена з тонкого котону. Її актуальність міцно тримається вже не перший сезон, а поєднання з денімом взагалі можна вважати класичним і трендовим одночасно.
Офісним працівникам та прихильникам стилю old money стилісти радять звернути увагу на сорочки з льону, текстура якого найкраще підходить для спекотного літа. Крім того, характерна пом’ятість тканини під час носіння додасть вашому вигляду невимушеної елегантності та стилю.
Також не треба далеко ховати бавовняні сорочки спокійних світлих відтінків з довгими рукавами, які краще підкочувати до ліктя. Модні знавці радять обирати вільний крій та навіть оверсайз.
В офісі та поза ним як ніколи цього року актуальні сорочки (футболки) поло. Їх добре комбінувати як з шортами, так і з чіносами, класичними брюками та джинсами.
Фото: Getty Images

Джинсів забагато не буває

Джинси вже не один десяток років є базовою річчю будь-якого гардеробу і навіть влітку без них важко уявити шафу сучасного чоловіка.
Тканина, винайдена у 1800-х роках, пройшла трансформацію від міцного робочого одягу до наймодніших колекцій світових дизайнерів. І саме цього року денім у будь-яких його проявах і формах набув нового рівня популярності.
Але якщо у вашому гардеробі немає джинсів з дірками, мішкуватих або варених, не поспішайте засмучуватися. Адже влітку 2024 класичний необроблений індиго в прямому крої - це трендова база, що не поступається позицією ультрамодним моделям.
До того ж, тренд на робочий стиль позначився і на джинсах. Окрім універсальних моделей, цього літа варто згадати про широкі джинси карго, які були модними ще на початку 2000-х і можуть досі зберігатися в найвіддаленішій шухляді вашої шафи.
Ну і яке ж літо без джинсових шортів. І хоча цього року світові дизайнери пропонують чоловікам максимально оголювати ноги у мікрошортах, джинсові моделі все ж таки будуть актуальні в мішкуватих фасонах або карго довжиною до коліна. Також завжди можна зробити собі шорти зі старих джинсів. Цього літа абсолютний тренд на денім дозволяє будь-які варіації та поєднання.

Мода + футбол = Blokecore

Поєднання культури британських пабів 1990-х і стилю вболівальників футбольних матчів вилилося у модну течію Blokecore, яка вже не перший сезон набирає популярність. А враховуючи, що з 14 червня по 14 липня у Німеччині відбудеться Чемпіонат Європи з футболу, елементи цього стилю будуть актуальними як ніколи.
Термін blokecore уперше використав TikTokер і фанат футболу Брендон Гантлі ще в 2021 році. Його ролик завірусився і дав старт новому напряму стилю кежуал. З британського сленгу bloke означає "хлопець", а blokecore – це "хлопчача мода".
Після того, як цей тренд почали використовувати світові зірки та дизайнери, він вийшов далеко за рамки футбольних субкультур. Все дуже просто - футболку популярного чи улюбленого футбольного клубу можна носити не лише на матчі, а й у повсякденному житті, поєднуючи її з мішкуватими або прямими джинсами, штанами карго чи будь-якими шортами.
Якщо ж ви хочете по-справжньому виділятися з натовпу - сміливо одягайте яскраві джогери та кеди, бажано з трьома смужками по боках. Поєднувати їх можна як із фанатською футболкою, так і зі звичайним поло чи навіть сорочкою.
Фото: Getty Images
І не забудьте доповнити свій образ і захистити очі від сонця окулярами. Цього літа знову актуальні авіатори, які ще в 1929 році розробили спеціально для пілотів. Їх, між іншим, незмінно носить президент США Джо Байден.
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03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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