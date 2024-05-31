Повернення краваток, "уніформа", денім та багато кишень: модні тренди літа 2024, які не потребують зайвих витрат  

Купівля одягу та взуття – в останню чергу. За результатами
глобального дослідження, опублікованими цієї весни, у 2023 році 77% споживачів більш за все заощаджували на своєму гардеробі. Водночас допомагати грошима ЗСУ або постраждалим від війни цивільним продовжують 92% українців, і третина з них роблять це регулярно.
Донатити війську та потерпілим – вірний вибір у скрутні для України часи. Але він не означає, що треба забути про свій зовнішний вигляд. Тим більше, модні тенденції цього сезону дають можливість актуалізувати речі, які давно живуть в глибинах вашого гардеробу або не вимагають великих витрат.
ТаблоID зібрав кілька трендів цього літа, яким легко можна слідувати, не витрачаючи зайві гроші.