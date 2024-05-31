Повернення краваток, "уніформа", денім та багато кишень: модні тренди літа 2024, які не потребують зайвих витрат  

Джинси вже не один десяток років є базовою річчю будь-якого гардеробу і навіть влітку без них важко уявити шафу сучасного чоловіка.

Тканина, винайдена у 1800-х роках, пройшла трансформацію від міцного робочого одягу до наймодніших колекцій світових дизайнерів. І саме цього року денім у будь-яких його проявах і формах набув нового рівня популярності.

Але якщо у вашому гардеробі немає джинсів з дірками, мішкуватих або варених, не поспішайте засмучуватися. Адже влітку 2024 класичний необроблений індиго в прямому крої - це трендова база, що не поступається позицією ультрамодним моделям.

До того ж, тренд на робочий стиль позначився і на джинсах. Окрім універсальних моделей, цього літа варто згадати про широкі джинси карго, які були модними ще на початку 2000-х і можуть досі зберігатися в найвіддаленішій шухляді вашої шафи.