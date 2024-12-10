POSITIFF із вагітною дружиною в кумедному відео показали "проблемки" третього триместру

POSITIFF та Юлія Сахневич уже дуже скоро вперше стануть батьками

Співак POSITIFF (Олексій Завгородній) та його дружина Юлія Сахневич, які готуються до народження первістка, зняли смішне та життєве відео про буденні виклики, з якими стикаються жінки при надії.

Великий живіт заважає Юлі нахилятися, тож коханий чоловік знайшов для неї лайфхак: кухонні щипці.

"Проблемки 3-го триместру чи виходи із ситуацій. Знайомо?", - запитала Сахневич у Instagram.

Нагадаємо, Олексій розповідав, як у їхній із Юлією родині розподіляються побутові обов'язки. Своє весілля, яке відбулося понад рік тому, пара не святкувала, обмежившись розписом.

Як відомо, POSITIFF планує бути присутнім на пологах. ТаблоID нещодавно згадував, у кого з українських зіркових татусів уже є такий досвід.