POSITIFF із вагітною дружиною в кумедному відео показали "проблемки" третього триместру
Співак POSITIFF (Олексій Завгородній) та його дружина Юлія Сахневич, які готуються до народження первістка, зняли смішне та життєве відео про буденні виклики, з якими стикаються жінки при надії.
Великий живіт заважає Юлі нахилятися, тож коханий чоловік знайшов для неї лайфхак: кухонні щипці.
"Проблемки 3-го триместру чи виходи із ситуацій. Знайомо?", - запитала Сахневич у Instagram.
Нагадаємо, Олексій розповідав, як у їхній із Юлією родині розподіляються побутові обов'язки. Своє весілля, яке відбулося понад рік тому, пара не святкувала, обмежившись розписом.
Як відомо, POSITIFF планує бути присутнім на пологах. ТаблоID нещодавно згадував, у кого з українських зіркових татусів уже є такий досвід.
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