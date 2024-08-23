Стала відома офіційна причина розлучення Лопес із Аффлеком
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, яка подала на розлучення з актором Беном Аффлеком рівно через два роки після їхнього помпезного весілля, вказала у документах причину, з якої вона бажає розірвати шлюб.
На жаль, поки жодної розгадки інтриги. Джей Ло обмежилася класичним "нездоланні розбіжності".
Про це повідомляє US Magazine.
У своїй заяві Лопес також зазначила, що не претендує на подружні аліменти. І, в свою чергу, не має бажання виплачувати їх Аффлеку.
Дженніфер заявила, що хоче розділити їхні з Беном статки та борги. Однак додала, що точний обсяг їхньої спільної та квазі-спільної власності наразі невідомий і його "буде визначено".
Як відомо, датою фактичного розставання з Аффлеком Лопес вказала 26-те квітня. Цікаво, що лише за два тижні до того актор мацав дружину за дупцю просто на вулиці і ніщо начебто не віщувало наближення краху.
Нагадаємо, подейкують, що ініціатором розлучення став 52-річний Бен і що справжня причина пов'язана з його алкогольною залежністю.
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