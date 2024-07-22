Принцу Джорджу 11: Міддлтон зазнімкувала чепурного іменинника для Instagram
Принц Джордж Александр Луї Вельський, старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, 22-го липня святкує своє 11-річчя.
Як і щороку, фани королівської родини очікували на фото іменинника від його мами - і дочекалися.
Цього разу Кетрін вирішила зробити чорно-білий портрет сина. Кадр опублікували в офіційному Instagram принца і принцеси Вельських.
"Бажаємо сьогодні дуже щасливого 11-го дня народження принцу Джорджу!", - говориться в дописі.
Нагадаємо, Джордж стоїть у черзі до престолу після свого тата Вільяма. Торік хлопчина брав участь у коронації свого діда Чарльза, виконуючи дуже відповідальну роль.
Як відомо, подейкують, між Вільямом і Кейт виникла серйозна суперечка щодо закладу для подальшого навчання їхнього первістка.
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